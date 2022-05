Boj o naději. To byl sobotní zápas 22. kola krajského přeboru mezi fotbalisty Bedřichova a HFK Třebíč. Papírové předpoklady se v něm naplnily. Zatímco celek z Jihlavska výhrou 3:1 potvrdil jarní progres, Horácký fotbalový klub podtrhl svou jarní mizérii.

Přitom Bedřichov do utkání vstoupil tím nejhorším možným způsobem, když už po pár minutách prohrával. „Jenže tím, jak máme hodně mladý mančaft, to kluky vůbec nepoznamenalo. Spíše naopak, zdravě nás to nabudilo a za chvíli bylo vyrovnáno,“ popisoval trenér Bedřichova Zbyněk Pešťál.

Jeho tým se bodově dotáhl na dvanáctou Přibyslav, na Náměšť s Chotěboří pak ztrácí pět bodů. „Pro nás nemá smysl nijak počítat. Musíme jít do každého zápasu s cílem zvítězit. Pokud dokážeme uhrát z těch čtyř kol devět bodů, mělo by to na záchranu stačit,“ propočetl.

Los však Bedřichov nemá jednoduchý, čekají na něj soupeři z horní poloviny tabulky. „Teď nás čeká derby na hřišti Sapeli, od něj se chceme odrazit. Zatím jsme poráželi soupeře jen ze spodku tabulky. Pokud se chceme zachránit, musíme zdolat i někoho z vršku,“ zdůraznil.

Votava: Snad jsme to konečně zlomili. Byla to ostuda, zlobil se po debaklu Kubík

Pomoci by opět mohla dravost a nevázanost mládí. „Mladí hráči nikterak nespekulují, situaci v tabulce si vůbec nepřipouští. Každý zápas budeme chtít vyhrát a uvidíme, na co to bude stačit,“ doplnil Pešťál.

V Třebíči musí panovat velké rozpaky. Čtyři kola před koncem ročníku se zdá vysoce pravděpodobné, že se ve druhém největším městě kraje bude hrát pouze 1. A třída. Situace, kterou by si před pěti lety snad nikdo ani neuměl představit.

A nyní? „Těžko se to kouše, ale naše šance na záchranu přeboru jsou po prohře v Bedřichově už jen v rovině teorie, to je prostě fakt,“ tichým hlasem přemítal asistent trenéra HFK Radek Durda.

Horácký fotbalový klub zahájil jaro výhrou nad Přibyslaví, poté ovšem následovalo sedm porážek v řadě. „Ani nevím, co k tomu říci. Ve zbývajících zápasech se ještě pokusíme o zázrak, ale bude to hodně těžké,“ naznačil.

VIDĚLI JSME: Pralesní liga v atraktivním hávu. Duel ve Vlachovicích nabídl vše

V sobotu nebyli fotbalisté Třebíče lepším týmem. „Po výkonu, jaký jsme předvedli, musím uznat, že šlo o zaslouženou porážku. Moc příležitostí jsme si nevytvořili, v první půli nás pak hodně podržel gólman,“ popisoval Durda.

Toho mrzelo, že rychlé vedení drželi jeho svěřenci jen pár minut. „Držet jej déle, byl by asi Bedřichov pod větším tlakem,“ přemítal.

Rozhodující gól pak byl pro Třebíč z kategorie smolných. „Z rohu přímo na zadní šibenici, to už ten hráč v životě netrefí. I třetí branka „stála za to“. Střelu náš gólman vyboxoval do kolene Rygla, od něhož se míč odrazil do vlastní branky,“ řekl Durda.