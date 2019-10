CHOTĚBOŘ B – SVĚTLÁ N. S. B 2:4

V prvním poločase se musel divákům fotbal líbit, ale už ne tolik trenérům. Padlo totiž šest branek. Šance byly na obou stranách a skóre 2:4. „Byla to otevřená hra se šancemi na obou stranách,“ řekl Petr Žemlička, asistent trenéra domácích. Po změně stran domácí tlačili, měli více ze hry, ale soupeř dokázal vydolovaný náskok z prvního poločasu udržet.

Góly: 11. Krédl, 30. Janda – 5. Dibelka, 22. a 34. Křikava, 37. Novák. Rozhodčí: Beseda. ŽK: 0:1. Diváci: 30. Poločas: 2:4. Chotěboř B: Marek – Čáp, R. Odvářka (54. Ledvinka), Čapek, Janda (67. Vajrych), Krédl (63. Pešek), Voborník, Hromádka, Tůma, Pfeffer (77. Veselý), M. Odvářka. Světlá n. S. B: Vácha – Petrus, Prášek, Skalický, Pirožek, Dibelka, Křikava (84. Phan cong), Šmíd, J. Valenta (65. Vaňkát), Kozlík, Novák.

H. BOROVÁ – BATELOV 1:1

První poločas byli lepší domácí, měli několik šancí a šli do vedení po penaltě. „My jsme byli běhavější, měli jsme větší chuť hrát,“ řekl domácí trenér Roman Brukner. Do druhé půle hosté trochu přidali a domácí naopak polevili. Šance z jejich strany moc nepřicházeli, až ke konci zahrozili z bezprostřední blízkosti. Domácí v 75. minutě měli stoprocentní šanci, ale tu zmařilo hřiště. Před domácím hráčem balon skočil na drn a skončil na kotníku. „V konečném výsledku je remíza asi zasloužená,“ uznal Brukner.

Góly: 35. Petr Veselý – 61. Blaško. Rozhodčí: Polanecký. ŽK: 3:3. Diváci: 52. Poločas: 1:0. H. Borová: Pavel Veselý – D. Lupták, Neubauer, Luňáček, A. Paušíma (82. Běhounek), Němec (65. Chlubna), Petr Veselý (87. Janáček), V. Paušíma, A. Frühbauer, Z. Frühbauer, Rakušan.

H. BROD C – KOŽLÍ 5:3

Domácí po prvním poločase vedli o dvě branky, ale hosté rozhodně nezůstávali herně pozadu. „Hráli velice dobře. My jsme ztráceli hodně míčů, a to nás stálo hodně sil,“ uznal domácí kouč Milan Meloun. Těsně po návratu z kabin pískl rozhodčí penaltu a hosté snížili. Po hodině hry dokonce po chybě domácích srovnali. Jenže radost jim trvala jen necelých deset minut, kdy domácí během dvou minut šli opět do dvoubrankového vedení. Sedlář sice snížil, ale pojistkou v 90. minutě pak zakončil hattrick Nechvátal. „Soupeř se snažil hrát, byl fotbalový. Překvapilo mě, že jsou poslední. Herně bych je na to rozhodně netipoval,“ dodal Meloun.

Góly: 34., 72. a 90. Nechvátal, 40. Mareš, 70. Kuchta – 47. Machala (PK), 61. M. Geher, 84. Sedlář. Rozhodčí: Fryč. ŽK: 0:1. Diváci: 60. Poločas: 2:0. H. Brod C: Duben – Stojan, Klofáč (68. Soukup), Novotný, Nechvátal, Mareš, Udržal (62. Bouda), Kuchta, Fišer, Němec (47. Kubát), Slanař. Kožlí: Procházka – T. Geher, Pešek, K. Makovec, Pokorný, Cicvárek, Machala, J. Makovec, Janů (65. Sedlář), M. Geher (78. Červenka), Matěna.

LUČICE – POHLED 2:3

Góly: 48. Svoboda, 63. Císař – 43. Drlík, 45. Michal Sobotka, 90. Šikner. Rozhodčí: Kubeš. ŽK: 1:4. Diváci: 55. Poločas: 0:2. Lučice: Rýdl – Vrána (46. Šima), Pecha, Pavlík, Pech (75. Zvolánek) – Svoboda, Kolář (46. Hübner), Císař, Jonáš – Blažek, Lančarič. Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek, Pospíchal, Siebenbürger, Klement – Jan Hospodka, Michal Sobotka, Drlík, L. Hospodka (84. Jakub Hospodka) – Pokorný (87. Martin Sobotka), Moučka (68. Šikner).

A.DŮL – TIS 2:4

Góly: 29. Zdarsa, 68. Kovačík – 8. Radil, 40. P. Šidlák, 50. Pavlas, 79. Mareš. Rozhodčí: Půlpán. ŽK: 1:2. Diváci: 70. Poločas: 1:2. Tis: Sojka – Vala, Benák, Sládek, Mareš, P. Šidlák, Benda, Kafka, Šiška, Radil, Pavlas.

SVRATKA – ŽDÍREC N. D. B 1:1

Góly: 45. Bureš – 7. Klimeš. Rozhodčí: Nechvátal. ŽK: 2:4. Diváci: 57. Poločas: 1:1. Ždírec n. D. B: Severýn – Kysilko (21. Fajt), Klimeš (87. Soukup), Tlustý, Dočekal, Máša, Sýkora, Malínský, O. Slavík, Ceral, M. Slavík.

PACOV – LÍPA 1:2

Góly: 39. Váňa (PK) – 58. Matěj Fejt, 68. Havel. Rozhodčí: Vašíček. ŽK: 1:4. ČK: 0:1 (88. Sochor). Diváci: 60. Poločas: 1:0. Lípa: Vaněček – Rosecký, Vašák, P. Souček (42. Michal Fejt), R. Souček, Havel, Sochor, Kříž, Matěj Fejt, Vendl, J. Prokš.