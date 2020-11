Havlíčkobrodská juniorka má jasný cíl. Vychovávat a připravovat fotbalisty pro divizní áčko. Což se zatím daří.

Brodská rezerva má jasný úkol, produkovat hráče pro áčko. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Po odehraných osmi kolech 1. A třídy je zatím brodská rezerva na sedmém místě se ziskem třinácti bodů. „My to nehodnotíme z pohledu bodového a postavení v tabulce, ale z pohledu juniorky, která má za úkol produkovat hráče pro áčko,“ potvrdil předseda klubu a prozatimní trenér Pavel Mazánek. „A musím říct, že jsme spokojení. Kluci si to přebrali v hlavách a přistoupili k tomu velmi dobře. Sice na začátku byly nějaké porodní bolesti, ale vysvětlili jsme si to a funguje to,“ dodal.