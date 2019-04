H. BROD B – DOBRONÍN 2:2

Během prvního poločasu se kopaly dvě penalty. Tu první proměnil na straně domácích Jakub Henek, jeho kolega Polcar pak poslal domácí do dvoubrankového vedení z přímého kopu. Jenže o dvě minuty později se kopala penalta i na druhé straně, a tu proměnil Cink. Hra byla, dá se říct, vyrovnaná, možná domácí měli jen mírnou převahu. Po změně stran převzali iniciativu hosté a zaslouženě vyrovnali. Pak se hra přelévala z jedné strany, ale žádné vážnější šance už nepřišly a tak se body dělily. „Byla to podle mě zasloužená remíza,“ uznal brodský kouč František Souček.

Góly: 17. J. Henek (PK), 32. Polcar – 34. Cink (PK), 64. Svoboda. Rozhodčí: Bílek. ŽK: 3:0. Diváci: 80. Poločas: 2:1. H. Brod B: Zelenka – Hloušek, J. Peřina, Nedvěd (77. Kubát), Franc, Polcar, J. Henek, D. Henek, Pártl (46. Látera), Karlík, Tuhý (90. Pazderka).

MÍROVKA – TELČ 1:2

Domácí vstoupili do důležitého zápasu o šest bodů dobře. Už ve 4. minutě nachytal Semrád hostující brankáře, když se trefil přímo z trestného kopu rozehrávaného téměř z půlky hřiště. Ale vedení jim vydrželo pouze do 20. minuty, kdy si domácí nepohlídali rohový kop, a Kudláček srovnal. Hostující celek měl optickou převahu, ale skóre se do poločasu už neměnilo, a to i díky Berkymu, který vychytal samostatný nájezd hostů.

Po změně stran domácí pokračovali ve špatném výkonu, a Telč tak šla do vedení. Po standardní situaci zůstal sám Klobas a poslal svůj tým do vedení. Jedinou šancí domácích byla ta Mejstříka, který ale po kombinační akci minul branku. „Hosté zaslouženě vyhráli. My, místo abychom jim utekli na šest bodů, tak máme stejně,“ smutnil šéf klubu Karel Heřmánek.

Góly: 4. Semrád – 20. Kudláček, 53. Klobas. Rozhodčí: Stehlík. ŽK: 3:0. Diváci: 120. Poločas: 1:1. Mírovka: Berky – Rásl, Martínek, Netopilík, Němec, Bláha, Málek (81. Dvořák), Dvořák, Semrád, Mach, Hart (58. Mejstřík).

ŠTOKY – LEŠTINA 1:1

Neurovnaný a bojovný duel, to bylo átřídní derby. První poločas byl lepší ze strany Štoků. V 5. minutě zazdil stoprocentní šanci Buben. Po střídání zraněného Holíka, naskočil na hřiště Jindřich Dáňa, který nastřelil z dálky břevno. Leština měla slibnou šanci po závaru před Uhlířovou brankou, který ale dokázal podržet svůj tým. Po změně stran šli do vedení hosté, když domácí ztratili na půlce balon, z toho se Mišovic rozběhl do protiútoku, navíc podklouzl domácí stoper a Mišovic křižnou střelou z hranice vápna otevřel skóre. Leština pak byla do poloviny druhé půle nepatrně lepším celkem. V 60. minutě se Žila uvolnil, nacentroval na penaltu, kde se z voleje parádně trefil Kubát. „Byl to asi remízový zápas s neurovnaným stylem hry. Hrálo se neustále nahoru dolů. K vidění bylo hodně soubojů. Hrálo se silově, pak už to bylo nervózní a nám už se nepodařilo využít výhodu jednoho muže v poli. Musím pochválit Uhlíře, dva až tři zákroky byly bravurní. Fotbal ale jinak moc krásy nepobral,“ uznal hrající trenér Štoků David Kunc.

Góly: 60. Kubát – 53. Mišovic. Rozhodčí: Landsman. ŽK: 0:4. ČK: 0:1 (79. Štros). Diváci: 110. Poločas: 0:0. Štoky: Uhlíř – Miksa (60. Šprla), Starý, Kubát (78. Havel), Pernička, Bošacký (69. Kunc), Buben, Žila, Lóži (46. A. Dáňa), Prokš, Holík (27. J. Dáňa). Leština: Březina – Proněk, Kožnar (59. Bárta), Forejt, Prchal, Čuřík, Štros, Piskač, Mišovic, Bránik (68. Krajíček), Burjetka.

PACOV – SVĚTLÁ N. S. 3:1

Góly: 58. L. Rybčák, 61. Pražák, 82. Pavelec – 67. Sladkovský. Rozhodčí: Holub. ŽK: 0:0. Diváci: 200. Poločas: 0:0. Světlá n. S.: Novotný – Karel (74. Burda), Rezek, J. Valenta (59. Sobek), Krajanský, Křikava (59. Vaňásek), Pohnětal, Pešek (83. Kozlík), Čermák, Mbemba, Sladkovský.