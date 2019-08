CHOTĚBOŘ – N. VES 3:1

První poločas začali domácí dobře a šli do vedení. Hanousek poslal centr na Martina Somerauera a ten nadvakrát hlavou překonal brankáře. Jenže pak jejich hra upadla do průměru a koledovali si o branku, která také přišla. Po ztrátě balonu ve středu hřiště přenesl soupeř balon a Jan Šandera křižnou střelou srovnal. Po změně stran už domácí vzali otěže zápasu pevně do svých rukou a zápas odbojovali k vítězství. Moravec se protáhl po pravé straně, poslal centr na Nedvěda, který zabojoval o míč a poslal ho na zadní tyč. Tři minuty před koncem přidala Chotěboř třetí branku, když Dvořák zakončil rychlý brejk. "Zasloužené vítězství za druhou půlku, protože první nestála za nic," řekl chotěbořský kouč Miroslav Plíšek.

Góly: 3. Martin Somerauer, 67. Nedvěd, 87. Dvořák – 26. J. Šandera. Rozhodčí: Pojezný. ŽK: 3:4. Diváci: 143. Poločas: 1:1. Chotěboř: Dobrovolný – Cestr, Plíšek, Jan Hlaváček, Neuvirt - Jiří Hlaváček, Martin Somerauer, Marek Somerauer (46. Nedvěd), Dvořák – Hanousek (89. Gregor), Moravec (79. Tůma). N. Ves: Fuksa – Kuchta, Krejčí, M. Novotný, F. Nečas – J. Nečas, V. Novotný (82. Havlík), O. Starý, J. Šandera – Žák, Komínek. Nejlepší hráči: Neuvirt, Moravec – J. Šandera.

PŘIBYSLAV – LEDEČ N. S. 1:1

Domácí začali zápas dobře, když se dostali jako první do šance, ale postupem času hosté začali být lepší na míči a fotbalovější. A do poločasu se ujali vedení, když Trpišovský uvolnil mezi stopery Vodičku a ten otevřel skóre. Domácím se podařilo srovnat v 71. minutě. Sibera poslal kolmici za obranu na Vostála a ten se nemýlil. Závěr zápasu byl hektický, ani jeden s týmů nechtěl odejít ze hřiště s jedním bodem. Nakonec ale havlíčkobrodské derby skončilo dělbou bodů.

"Ledeč byla lepší na míči, důraznější a fotbalovější. My jsme hodně balonů ztráceli a zkrátka tomu něco chybělo. Pozitivní je to, že dokážeme vstřelit branku, ale nedokážeme vyhrát 1:0, což je další věc. Musíme si dát víc záležet na hře," zhodnotil kouč Přibyslavi František Polák. Své hodnocení přidal i hrající trenér Ledče Martin Nepovím. "Pro nás je to ztráta. Myslím, že jsme byli lepším týmem. Ve druhém poločase jsme soupeře přehrávali, nedali jsme čtyři šance, pak jsme z ojedinělé šance inkasovali. Bohužel jsme doplatili na neproměňování šancí."

Góly: 71. Vostál - 39. Vodička. Rozhodčí: Porupka. ŽK: 1:1. Diváci: 150. Poločas: 0:1. Přibyslav: Pazderka – Sibera, Vopršal, Prchal, Ondra – Škacha (64. Němec), Krčál, Novotný, Pochop – Bačkovský (89. Holub), Vostál. Ledeč n. S.: T. Bezděk – F. Gramer, Karel, Žemlička, Vodička (79. Šíma) – Smejkal, Nepovím, Martinek (87. Pešek), S. Bezděk (67. J. Gramer) – Trpišovský, Petřík. Nejlepší hráči: Bačkovský - Vodička.