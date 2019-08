Domácí byli v prvním poločase fotbalovější, ale i přesto prohrávali v poločase o dvě branky. Rozhodly totiž dva dlouhé auty do vápna od soupeře. Při prvním udělal chybu brankář Zelenka, a při druhém spadl balon na ruku domácího hráče a kopala se penalta. Broďáci měli několik šancí, jasné tutovky spálili Pleva, Král a Chalupa. „Navíc rozhodčí neodpískal dvě penalty v náš prospěch. Ač si nikdy na rozhodčí nestěžuji, tak dnes rozhodčí zápas vůbec nezvládl, i hosté čekali, že se budou kopat pokutové kopy,“ kroutil hlavou brodský kouč František Souček.

V poločase domácí trenéři mladé hráče ještě více vyhecovali. A ti soupeře téměř k ničemu nepustili. Nebezpečný byl jen jeden brejky, který ale bravurně zlikvidoval Zelenka. Domácí ale pálili jednu šanci za druhou, povedlo se jim pouze minutu před koncem snížit z pokutového kopu po faulu brankáře. „Měli jsme hodně mladý tým, ale kluci hráli dobře. Musím Karlíka, Zelenku v i přes chybu při první brance a Plevu,“ dodal Souček.

Góly: 89. Pártl (PK) – 9. Nerad, 34. Beňo (PK). Rozhodčí: Holub. ŽK: 3:2. Diváci: 55. Poločas: 0:2. H. Brod B: Zelenka – Franc (46. Čapek), Janovský (62. Nápravník), Král, T. Karlík, J. Peřina, Jirák (85. Látera), Pleva, Pártl, Pazderka, Chalupa.

MÍROVKA – N. RYCHNOV 6:2

Už v prvním utkání byl vidět pohledný fotbal. „Nato že se hrálo první mistrovské utkání, tak sneslo z obou stran přísný měřítko. Od začátku se hrál otevřený fotbal,“ potvrdil staronový kouč Mírovky Michal Marek. Už v 6. minutě poslali hosté po brejku balon do prázdné brány, ale ve skluzu ho vykopl domácí obránce z brankové čáry. V 8. Minutě šli domácí do vedení, když z trestného kopu poslal Semrád míč přes zeď doprostřed branky, ale hostující brankář udělal obrovskou chybu, balon mu vyklouzl z ruky a došoural se za brankovou čáru. Jenže v 17. minutě bylo srovnáno, po rychlé kombinaci se prosadil prudkou střelou k tyči Brtnický. Ve 27. minutě šla Mírovka opět do vedení. Němec zakončil kombinaci domácích angličanem. Jenže vedení jí opět vydrželo jen chvíli. Ze strany přišel balon před bránu a Ondřej Kratochvíl zakončil do levého horního rohu.

Druhý poločas začal s mírnou převahou hostů, ale pak přišel zlomový moment zápasu, kdy byl za řeči vyloučený Brtnický. Hosté se sesypali, a domácí převzali iniciativu. V 54. minutě také šli do vedení. Semelka našel po rohu na hranici vápna Netopilíka a ten se nemýlil. O čtyři minuty později už vedli o dvě branky. Semelka vybojoval balon, následně přišel centr na Němce a ten měl před sebou odkrytou bránu. Pak si vrchní nahrávač připsal i sám branku, když využil brejku. Poslední zářez přišel minutu před koncem zápasy, když Burian využil zaváhání brankáře soupeře při rozehrávce. Vypíchl mu balon a poslal ho do brány. „Měl jsem z tohoto zápasu strach, protože Rychnov je silný soupeř, a to se potvrdilo. Soupeř hrál kvalitní fotbal do vyloučení, to pak samozřejmě zápas ovlivnilo. Musím pochválit kluky za to, jak dokázali využít převahy jednoho muže v poli, ale i za celkový výkon, kdy se fotbalovosti soupeře vyrovnali,“ řekl Marek.

Góly: 8. Semrád, 27. a 58. Němec, 54. Netopilík, 73. Semelka, 89. Burian – 17. Brtnický, 32. O. Kratochvíl. Rozhodčí: Šimek. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (54. Brtnický). Diváci: 80. Poločas: 2:2. Mírovka: Berky – Rásl, Dvořák, Martínek, Semrád, Lacina (87. Hakl), Netopilík, Bláha, Semelka, Mach (84. Svítil), Němec (76. Burian).

KAMENICE N. L. – SVĚTLÁ N. S. 3:2

Góly: 5. Zahradník, 59. Míka (PK), 73. T. Hadrava – 9. Křikava, 50. Pešek. Rozhodčí: Havlín. ŽK: 1:4. Diváci: 80. Poločas: 1:1. Světlá n. S.: Novotný – Martínek, Karel, Rezek (85. Křivohlavý), Prášek (53. Kozlík), Burda (76. J. Valenta), Křikava (76. Čermák), Pohnětal, Pešek, Sobek, Stránský.

KOŠETICE – LEŠTINA 1:1

Góly: 69. P. Kubů – 63. Štros. Rozhodčí: Pojezný. ŽK: 2:2. Diváci: 148. Poločas: 0:0. Leština: Březina – Proněk, Jelínek (83. Bárta), Forejt, Prchal, Štros, Piskač, Mišovic, Bránik, Krajíček (68. Kožnar), Burjetka.

ČERNÍČ – ŠTOKY 1:3

Góly: 83. Brom – 8. Lóži, 35. Buben (PK), 64. Vaněk. Rozhodčí: Jonáš. ŽK: 1:2. Diváci: 60. Poločas: 0:2. Štoky: Kubát – Buben, A. Dáňa (82. M. Dáňa), J. Dáňa, Kohout, Lóži (74.Bošacký), Kunc (86. Palán), Miksa, Starý, Prokš (35. Vaněk), Pernička.

KOSTELEC – ROZSOCHATEC 2:1

Góly: 42. Zadražil, 43. Vavroušek – 16. Halák. Rozhodčí: Masopust. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Poločas: 2:1. Rozsochatec: Bílek – Málek (82. Hečko), Horák, Brož, Halák, Šimek (69. Meloun), Plodík, D. Dundáček, Bílek, Pelikán (77. Křivohlavý), M. Venc.