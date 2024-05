Přes vyřazení je ale v klubu dobrá nálada. „Nic nevydýcháváme,“ směje se trenér Jiří Pabousek. „Nezadařilo se, nepostoupili jsme, ale ani to nebyl žádný propadák. Důležité je, že se nám daří v mistrovských utkáních, takže jsme to rychle hodili za hlavu.“

Bitvy tria lídrů

12. 5. Pohled – Světlá n. S.

18. 5. Tis – Pohled

25. 5. Tis – Světlá n. S.

Světlá nad Sázavou vyhrála první polovinu soutěže, na jaře ale překvapivě dvakrát klopýtla a má nyní na soka čtyřbodovou ztrátu. „Košetice – to je takové naše letité prokletí,“ ohlíží se za ztrátami Jan Pohnětal. „Za tu dobu, co se spolu utkáváme, jsme tam udělali jen jednou bod za remízu 0:0. Jinak ať jsou poslední, předposlední, nebo první, vždycky tam dostaneme nařezáno. Tentokráte to byl zápas o prvním gólu, který jsme bohužel nedali. V Brodě to domácí juniorka na můj vkus až moc posílila. Tam jsme si ani neškrtli. Báli jsme se přelézt přes naší půlku a podali ustrašený výkon. Kluci to pak dostali sežrat,“ pousmál se kouč.

Ve Světlé si uvědomují, že porážce v nadcházejícím utkání bude velkou komplikací v jejich plánech. „Vzhledem k tomu, jak Pohled na jaře jede, bylo by po naší porážce v podstatě hotovo,“ potvrzuje Pohnětal.

Sedmibodový náskok by opravdu pět kol před koncem Pohledu nabídl přímou pohodlnou cestu do krajského přeboru. „Vůbec bych to nenazýval nějakou dálnicí,“ odmítá podobné úvahy Pabousek. „V naší soutěži je to za vedoucí trojicí sice trošku odskočené, ale tím, že zbytek týmů je hodně vyrovnaný, navíc se neví, kolik týmů bude padat z divize a přeboru, tak jich hodně hraje o záchranu. V zápasech, kdy budou hrát o všechno, se může stát cokoliv. Po víkendu bude zbývat ještě dost zápasů, ve kterých můžeme jak my, tak Světlá ještě ztratit body. Samozřejmě šance by v případě naší výhry byla veliká, ale dokud to nebude hotové, nebude o ničem spekulovat. Důležité je, že to máme stále ve svých rukách.“

Stratég Pohledu navíc varuje před kvalitou Světlé: „Byl jsem se podívat na jejich utkání v Havlíčkově Brodu. Byl to oboustranně zajímavý fotbal. Vím, že nás čeká těžký oříšek.“

Rozlousknout se jej budou Pohledští snažit bez své brankářské jedničky. „V posledních dvou zápasech nám chyběl Jaromír Vopršal, který má poraněný kotník a pravděpodobně již do konce sezóny do zápasů nezasáhne,“ říká Jiří Pabousek.

„Nám nechybí nikdo, měli bychom být kompletní,“ těší Jana Pohnětala.