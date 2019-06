V prvním poločase měli navrch domácí, Chotěboři scházel hlavně pohyb. Už v 5. minutě uklidil centr Duby do sítě Kadlec, pak se dvakrát prosadil Štyx. Nejprve skóroval po brejku, na 3:0 zvýšil povedenou střelou ze třiceti metrů. Po přestávce hosté přidali a dvakrát korigovali. V 53. minutě úspěšně hlavičkoval Nedvěd, Hanousek těžil z brejku po chybě Zajíčka.

„Domácí zaslouženě vyhráli, protože jestli si necháme dát za první poločas tři branky, tak nemá cenu hodnotit, jak to vypadalo v poli. Tříbranková ztráta se hodně těžko dotahuje,“ zlobil se kouč Chotěboře Miroslav Plíšek

Góly: 5. Kadlec, 32. a 38. Štyx – 53. Nedvěd, 58. Hanousek. Rozhodčí: Porupka. Bez karet. Diváci: 90. Poločas: 3:0. Košetice: Jíša – Kadlec (75. Suk), Šimák, Hanousek, Duba – Bartoška, Vejsada – P. Kubů (70. L. Kubů), Zelenka, Zajíček – Štyx. Chotěboř: Marek – Plíšek, Tůma, Moravec – Janda (68. Šiška), Hlaváček (83. Filip), Martin Somerauer, Odvářka, Marek Somerauer – Hanousek, Bělovský (46. Nedvěd). Nejlepší hráči: Bartoška, Hanousek – Martin Somerauer.

LEDEČ N. S. – OKŘÍŠKY 1:4

Prvních dvacet minut bylo vyrovnaných. Domácí měli sice více míč v držení, ale dvakrát inkasovali z protiútoku. Ve 27. minutě zatáhl balon Trpišovský, dal ho pod sebe a Marek měl před sebou prázdnou bránu a snížil. Jenže do poločasu Vostal opět poslal svůj tým do dvoubrankového vedení. Po změně stran se Okříšky zatáhly a domácí dobývali bránu, ale vše končilo na vápně soupeře. Bastl pak ještě přidal pojistku na 1:4.

„Začátek zápasu byl vyrovnaný, ale my jsme inkasovali dvě branky. Po změně stran soupeř hrál ze zajištěné obrany a my jsme ji marně dobývali. Naše akce povětšinou končili na vápně soupeře,“ zhodnotil duel Martin Nepovím, asistent trenéra.

Góly: 27. Marek – 12. Rampír, 17. Široký, 34. Vostal, 72. Bastl. Rozhodčí: Hanzl. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Poločas: 1:3. Ledeč n. S.: Beránek – J. Gramer, Karel, Chlubna (58. Kuja), F. Gramer – Petřík, S. Bezděk (71. Šenk), Vodička, Turek – Trpišovský, Marek (64. Martinek). Okříšky: Fiala – Němec, Benda, Dočkal, Široký – Dubský, Bastl, Rampír, Vostal – Večeřa, Binka. Nejlepší hráči: S. Bezděk – Bastl, Vostal.

PŘIBYSLAV – BYSTŘICE 3:6

Na závěr sezony byl v Přibyslavi k vidění pohledný fotbal. Hosté vyučili domácí v produktivitě, protože své šance nekompromisně proměňovali, ale domácím se v tomto směru příliš nedařilo. Jen Vostál zahodil ještě čtyři tutové gólovky. Za hosty se nejvíce prosadil Prášil, který si na konec sezony připsal hattrick.

„Bystřice byla výborná. My jsme snažili, ale pustili jsme ji do šancí a byla v proměňování nekompromisní, ale my ne. Měli jsme šancí dost. Musím jinak říct, že jsme odehráli dobrý zápas, jen mě mrzí neproměněné šance,“ řekl k duelu přibyslavský kouč František Polák.

Góly: 45. Vostál, 59. Vopršal (PK), 83. Sibera – 20. Padrtka, 26. (PK), 42. a 50. Prášil, 63. a 85. Čech. Rozhodčí: Hanzl. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Poločas: 1:3. Přibyslav: Zvolánek – Vykoukal, Vopršal, Pospíchal (46. Kárník), Ondra – Vykoukal (86. Palán), Prchal, Krčál (73. Homolka), Sibera – Bačkovský, Vostál. Bystřice: Dudák – M. Svoboda, R. Svoboda, Čech, Padrtka – Straka, Čech, Prášil, Šponar – Chudoba (46. Hofmann), Buršík (63. Petr). Nejlepší hráče: Vostál – Prášil, R. Sklenář.