Přibyslav po třech zápasech bez porážky padla. Z Pelhřimova si odvezla vysokou prohru 5:0. Chotěboř po katastrofálním vstupu do zápasu otočila skóre na 3:1, ale Okříšky srovnaly v poslední minutě. Ledeč neuhlídala v Nové Vsi dvě standardní situace a opět padla.

Fotbalisté Ledče padli v Nové Vsi. Neuhlídali dvě standardky. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

PELHŘIMOV – PŘIBYSLAV 5:0

Jiří Stejskal, trenér Přibyslavi: Zápas jednoznačný podle mě nebyl. Narazili jsme na výborného soupeře. Nám se ale podařil vstup do zápasu, spoléhali jsme na dobrou organizaci hry a obranu. Dařilo se nám napadat jejich rozehrávku a donutit soupeře k chybám. Jenže soupeř si vynutil chyby i u nás a na rozdíl od nás chyby dokázal využít. My jsme si ale šance vytvořili. Nastřelili jsme tyč a další dvě šance jsme nedali. Takže poločasový výsledek 3:0 je pro nás dost krutý. Navíc třetí branku jsme dostali v posledních třetinách před odchodem do kabin. Tak to byla dost sprcha. Do druhého poločasu jsme nastoupili se stejným jako do prvního. A jako první jsme si vytvořili šanci, jenže jsme ji neproměnili a pak se splnilo: nedáš, dostaneš. Tím zápas skončil. Pátou branku dal Pelhřimov až ke konci zápasu. Soupeř do druhé půle vstoupil důrazněji a byl běhavější. Kdybychom měli trochu víc štěstí, tak jsme mohli zápas ještě zdramatizovat. Na druhou stranu nás Pelhřimov přesvědčil o svých kvalitách.