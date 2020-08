Přibyslavští hráči přivítali rezervu Žďáru nad Sázavou. Mladý soupeř je sice neprověřil úplně na sto procent, ale zápas nějaký přínos měl. „Mohli jsme si vyzkoušet některé situace, které nám soupeři dovolil, ale my je nedokázali dohrát do konce, protože jsme hodně ztráceli balony. Máme ještě dost na čem pracovat,“ uznal přibyslavský kouč Jiří Stejskal.

Ledečský trenér si generálku pochvaloval. „Byl to dobrý zápas. Třemošnice nebyla sice úplně komplet, ale byl to výborný soupeř. Důležité bylo, že jsme vzadu udrželi nulu, a to i přes nějaké problémy a vepředu jsme dvakrát udeřili,“ řekl k utkání ledečský kouč František Polák.

Chotěbořským fotbalistům se trochu zkomplikovala příprava na nadcházející sezonu. O generálku totiž přišli. Na poslední chvíli jim odřekl soupeř a náhradu nesehnali. Takže o víkendu jen potrénovali a čekají na víkendové první mistrovské utkání.

LEDEČ N. S. - TŘEMOŠNICE 2:0

Góly Ledče: Fišer 2. Poločas: 0:0. Ledeč n. S.: T. Bezděk – Žemlička, Petřík, Pešek, Karel – Vágner, Smejkal, Havel, J. Gramer – Chlubna, Fišer. Střídali: Šíma, Kuja, Trpišovský.



PŘIBYSLAV – ŽĎÁR N. S. B 4:2

Góly Přibyslav: Votava, Vopršal (PK), Tvrdík 2. Poločas: 2:0. Přibyslav: Pazderka – Votava, Prchal, Vopršal, Imramovský – Vykoukal, Krčál, Sibera, Ondra – Škacha, Tvrdík. Střídali: Kárník, Zvolánek.