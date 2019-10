Havlíčkobrodsko - Dvě remízy pro Havlíčkobrodsko. Týmům se v krajském přeboru přílikš nedařilo. Chotěboř a Ledeč vydolovali ze zápasů po jednom bodu. Chotěboř přišla o větší bodvým zisk lacinými brankami. Ledeč podle trenéra Martina Nepovíma přivezla z Okříšek zaslouženou remízu. Přibyslav prohrála těsně na hřišti rezervy Velkého Meziříčí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Josef Němec

CHOTĚBOŘ – NÁMĚŠŤ-VÍCENICE 2:2

Domácí neodehráli špatný zápas. Jako první se dostal do šance domácí Hanousek, ale nedal. A naopak hosté z jednoduchého nákopu načapali domácí a šli do vedení. Chotěboř jen horko těžko vyrovnala, když se trefil Voborník. A hned do návratu z kabin po ztrátě balonu šli hosté dokonce do vedení. Pak už ale byli domácí lepším týmem, jenže vyrovnání přišlo až minutu před koncem a pak už neměla Chotěboř příliš času dát vítěznou branku.