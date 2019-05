CHOTĚBOŘ – ŽIROVNICE 3:1

Domácím pomohl rychlý dvoubrankový náskok, který přišel v 11. a ve 12. minutě. Nejprve Chlad našel Hanouska a ten prostřelil klubko hráčů, brankář na jeho ne prudkou střelu nedosáhl. Následně pak Martin Somerauer nahrál za obranu Jiřímu Hlaváčkovi, který stihl balon před brankářem a přeloboval ho. Do poločasu ještě Chlad mířil těsně vedle tyčky do boční sítě. Hra byla jinak v poli vyrovnaná.

Marek Somerauer dobře napadal, získal balon, našel Martina Odvářku a ten střelou na zadní tyč dal na 3:0. Hosté jen zvládli snížit přímo z trestného kopu.

„Bylo to pro nás zasloužené vítězství, které jsme si vzhledem k naší aktivitě hlavně na začátku zápasu zasloužili. Pomohly nám rychlé dvě branky, protože pak se soupeř musel snažit, a nám se otevřela obrana,“ řekl k utkání chotěbořský kouč Miroslav Plíšek.

Góly: 11. Hanousek, 12. Jiří Hlaváček, 70. M. Odvářka – 75. Vodáček. Rozhodčí: Stehlík. ŽK: 3:4. Diváci: 100. Poločas: 2:0. Chotěboř: Dobrovolný – Plíšek, Keller, Jan Hlaváček, V. Janda – Jiří Hlaváček (86. Moravec), Martin Somerauer, Marek Somereauer, Chlad – Nedvěd (65. M. Odvářka), Hanousek (76. Voborník). Žirovnice: Švec – Knotek, Tolkner (55. M. Hřebecký), Vaš – Cajz, Dýnek, V. Hadrava, Vodáček, Rozporka (83. M. Rušil), Houška – T. Hřebecký (86.V. Rušil). Nejlepší hráči: Chlad, Jiří Hlaváček – Vodáčka.

PŘIBYSLAV – KOŠETICE 1:3

Domácí měli vlažný vstup do utkání, čehož využili hbití hosté, kteří si vypracovali převahu. Z ní vyplynuly postupně i dva góly hostí. Přibyslav poté zatlačila soupeře do defenzivy, nedokázala však proměnit své šance. Až devět minut před koncem snížil Bačkovský, a domácí chvátali za vyrovnáním. Odkrytá obrana ale skýtala Košeticím šance na brejky, z jednoho z nich Rážek definitivně rozhodl.

„Výhra soupeře byla zasloužená. Neuhlídali jsme dvě standardky, a i když jsme potom sami měli nějaké šance, likvidoval nám je skvělý Jíša. Naší hře uškodilo i brzké zranění Škachy, které nabouralo naši koncepci. Ale Košetice byly po celý zápas pohyblivější a důraznější, což rozhodlo,“ řekl k utkání přibyslavský trenér František Polák.

Góly: 81. Bačkovský – 24. Vejsada, 55. Suk, 85. Rážek. Rozhodčí: Dvořák. ŽK: 1:3. Diváci: 100. Poločas: 0:1. Přibyslav: Musil – Pochop, Votava, Vopršal, Vostál – Krčál, Sibera – Prchal, Ondra (62. Průža), Vykoukal – Škacha (35. Bačkovský). Košetice: Jíša – Suk, Šimák, Hanousek, Duba – Vejsada, Bartoška – Starý (87. Kadlec), Zajíček (71. P. Kubů), Zelenka (46. L. Kubů) – Rážek. Nejlepší hráči: Bačkovský – Jíša, Bartoška.

SPEŘICE – LEDEČ N. S. 2:3

Lépe začali hosté a už ve 4. minutě se ujali dorážkou F. Gramera vedení. Domácím se v první půli v koncovce nedařilo, proto mohlo být z jejich pohledu ještě hůře. Nepovím krátce před přestávkou trefil břevno. Po změně stran z trestného kopu srovnal Vlček, vzápětí Prchal z rychlého protiútoku vedení Ledči vrátil. To byla jen předehra ke dramatické koncovce. V 90. minutě po úniku J. Holendy ml. srovnal ranou do prázdné P. Soukup, ale body se nedělily. Hostům vítězství zajistila ne zrovna povedená střela Nepovíma.

„Vzhledem k průběhu jsme se třemi body nadmíru spokojení, chtěli jsme je a máme je. Spíš to vypadalo na remízu. Byla by asi zasloužená, ale nakonec jsme to větší vůlí dotáhli do vítězného konce. Vlastně zápas měl podobný průběh jako ten podzimní, který jsme ale prohráli my,“ ohodnotil duel ledečský kouč Zdeněk Jungvirt.

Góly: 68. Vlček, 90. P. Soukup – 4. F. Gramer, 71. Prchal, 94. Nepovím. Rozhodčí: Pojezný. ŽK: 3:5. Diváci: 155. Poločas: 0:1. Speřice: Žáček – Boček, Martin Pohan st., P. Moravec, Jůzl – Jiří Holenda ml., Vlček, Štěpánek (46. D. Moravec), Linhart (79. Kovář) – Soukup, Martin Pohan ml. Ledeč n. S.: Bezděk – F. Gramer, Karel, Šíma, Vodička – Toula, Nepovím, Kuja (88. Voplakal), J. Gramer - Koubský (67. Prchal), Trpišovský. Nejlepší hráči: P. Moravec - Šíma, Toula.