Druhé místo, zisk jednadvaceti bodů a pouze jednobodová ztráta na vedoucí Kamenici nad Lipou. To je podzimní bilance fotbalistů Světlé nad Sázavou v 1. A třídě. S tou ale prozatimní trenér a zároveň sportovní manažer Miloš Malina není úplně spokojený.

Světelský trenér Miloš Malina chtěl být po podzimu první. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Chtěl více. „Spokojenost je jen částečná. Chtěli jsme být první. Měli jsme na to formu, navíc nám nahrával los a celkově podzim jsme měli rozehraný na první místo,“ tvrdil Miloš Malina, který přebral kormidlo v září, protože trenér Roman Masopust skončil. Na vlastní žádost. „Hodně mě mrzí, že Roman odešel za takových okolností. Je to můj kamarád, myslím, že je to dobrý trenér a dobrej chlap. Ale bohužel v týmu si to nesedlo,“ posteskl si.