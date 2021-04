Seriál Deníku o působení vesnic v elitní krajské fotbalové soutěži na Vysočině se uzavírá.

Obr a goliáš. Tak by se daly v nadsázce, vzhledem k velikosti jejich domovského sídla, označit vzájemné souboje fotbalistů Speřic (v červeném) a Pelhřimova (v bílém dresu). | Foto: Deník/Kamil Vaněk

Více než dva měsíce jsme čtenářům týden co týden přinášeli seriál o tom, jak si v bezmála dvacetileté historii krajského přeboru Vysočiny vedli fotbalové kluby z menších obcí našeho kraje. Co vesnický klub, který pronikl mezi krajskou elitu, to jiný příběh. Dnes se těmto „trpaslíkům“ budeme věnovat naposledy.