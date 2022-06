První krok, ten těžší, zvládli fotbalisté Speřic bravurně. Už dvě kola před koncem sezony si zajistili triumf v letošním ročníku krajského přeboru Vysočiny. Nad tím, zda přijmou právo postupu do moravskoslezské divize, ovšem váhali. V pondělí večer se rozhodlo. „Jdeme do toho, divizi přihlásíme,“ prozradil kouč TJ Dálnice Jiří Holenda.

Ten přiznal, že konečné rozhodnutí, které on i vedení klubu nechali na hráčích, nebylo jednoduché. „Bylo to velice dlouhé, stoprocentně se rozhodlo až v pondělí. Nakonec na postup hráči kývli. Je to pro klub milník, i hráči se k tomu takto postavili,“ sdělil.

A co Holendovy svěřenci nejvíce zvažovali? „Zjednodušeně řečeno šlo o čas. Většina kluků si vydělává rukama a teď zabere více času trénování i doba na cestách k zápasům,“ naznačil.

Vedení oddílu muselo vyřešit také problém s absencí vlastních mládežnických družstev. „Dosud jsme měli dva spojené mládežnické týmy s Humpolcem a Jiřicemi. Jenže nyní by se musely nazývat Speřice, na což ani jeden z nich nepřistoupil,“ popisoval trenér TJ Dálnice.

Problém ale má řešení. „Jsme v kontaktu se dvěma kluby, které by přistoupily na to, že budeme mít spojený tým v přípravce a žácích, ale přitom ponese jen název našeho klubu,“ nastínil.

Drobné úpravy musí zaznamenat rovněž domovský stánek TJ Dálnice. „Musíme udělat pevné zábradlí u hřiště, částečně opravit tribunu a do srpna vybudovat nové sprchy pro hosty,“ vysvětlil.

Do kádru by kouč Speřic rád přivedl tři posily. „Jsou to hráči směrem do ofenzivy. Se všemi jsem domluvený, horší už to asi bude s jejich kluby. Může se tak stát, že získáme všechny tři, ale třeba jen jednoho. Uvidíme, jak to dopadne,“ popsal Holenda.

Závěrečný zápas letošní úspěšné sezony odehrají Speřice už ve středu. Od 18.00 se v rámci předehrávky posledního 26. kola krajského přeboru doma utkají s týmem Náměště nad Oslavou-Vícenic. Po jeho skončení převezmou pohár pro vítěze letošního ročníku elitní krajské soutěže.