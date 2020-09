Přitom byli světelští fotbalisté byli od začátku lepším celkem. „Byli jsme jasně lepší. Nastřelili jsme tyč a břevno. Kdybychom vedli 3:0, nikdo by se nemohl divit,“ řekl sportovní manažer a prozatímní trenér Miloš Malina. Jenže jeho svěřenci pět minut před poločasem inkasovali z náhodné akce. A aby toho nebylo málo, těsně po návratu z kabin inkasovali podruhé. „V kabině si něco řekneme, a po té samé chybě dostaneme druhý gól. A ještě navíc náš nejzkušenější hráč nedal desítku,“ kroutil hlavou Malina.

Naštěstí pro Světeláky ale zaúřadoval bývalý útočník Leštiny Josef Štros. Ten během tří minut srovnal. A v 73. minutě přišla třetí branka, která byla nakonec přiřčena leštinskému Čuříkovi. „Pro diváky to byl atraktivní zápas z obou stran, ale pro mě to bylo na infarkt. Musíme ale kluky pochválit za snahu a vůli ke konci zápasu,“ oddechl si Malina.

V I. B třídě svedlo osmé kolo první a třetí celek tabulky. Dosud neporažený Pohled zajížděl na hřiště Lípy. Oba celky měly před zápasem starosti se sestavou. „My jsme stejně jako soupeř dávali sestavu dohromady,“ souhlasil trenér Lípy Josef Kutlvašr. „My jsme byli bez sedmi hráčů základní sestavy. Děkuju všem starším hráčům za pomoc,“ dodal pohledský trenér Jiří Polák.

Zápas mnoho fotbalové krásy nepobral, hlavně ve druhé půli. „My jsme hráli v prvním poločase z kopce a byli jsme lepší. Soupeř měl dva nebezpečné brejky. Měli jsme poločas vyhrát 3:0, šance jsme na to měli,“ přiblížil průběh Kutlvašr a dodal: „Po změně stran to byla trochu komedie. Hra se kouskovala. Mně se to nelíbilo.“