„Na to abychom udělali body, tak musíme proměňovat šance. Možnosti jsme měli, ale nedali jsme je. Soupeři jsme naopak nabídli možnosti ke skórování, v podobě pokutových kopů,“ zhodnotil duel chotěbořský trenér Miroslav Plíšek.

„Byli jsme na soupeře dobře připravení. Kluci skoro do puntíku splnili to, co jsme chtěli hrát. Byli jsme nebezpeční. Jeden brejk skončil faulem, a pak jedna hrubá chyba. Vycházeli jsme ze zajištěné obrany,“ řekl k utkání přibyslavský František Polák.

Góly: 45. a 86. Vopršal (oba z PK). Rozhodčí: Stehlík. ŽK: 3:2. Diváci: 150. Poločas: 0:1. Chotěboř: Dobrovolný – Plíšek, Keller, Jan Hlaváček, Ďoubal – Jiří Hlaváček (78. Chlad), Martin Somerauer, Marek Somerauer, Voborník (68. Bělovský), Koutný (83. Moravec) – Hanousek (60. M. Odvářka). Přibyslav: Pazderka – Ondra (69. Vykoukal), Vostál (88. V. Pospícha), Vopršal, Votava – Škacha, Krčál, Prchal, Pochop – Bačkovský, Sibera. Nejlepší hráči: Keller – Škacha, Vopršal.

LEDEČ N.S. – V. MEZIŘÍČÍ B 4:0

Ledečští fotbalisté v utkání s mladým týmem soupeře byl dominantní a ve všech činnostech lepší. Také šel do vedení, když ve 28. minutě dostal balon za obranu Trpišovský a nemýlil se. Ještě do poločasu zakončil křídelní akci Koubský, který pálil z hranice malého vápna. Po změně stran ještě domácí dali dvě branky a zápas dokončili v poklidu. V 64. minutě přišel další dlouhý nákop a opět na Trpišovského, který na hranici velkého vápna obhodil brankáře. A v poslední minutě zakončil křídelní akci Prchal.

Góly: 28. a 64. Trpišovský, 40. Koubský, 90. Prchal. Rozhodčí: Novák. ŽK: 0:1. Diváci: 120. Poločas: 2:0. Ledeč n. S.: F. Gramer, Šíma, Vodička, Karel – Chlubna (63. J. Gramer), Nepovím (82. Martinek), Toula, Marek (88. Prchal) – Trpišovský (77. Turek), Koubský (77. Šenk). V. Meziříčí B: Simandl – Požár, P. Chalupa, Nevoral (65. Bibr), Koudela – L. Chalupa, Partl (83. Dočkal), Krčál, Crkal – Mužátko, Hlávka (65. Sysel). Nejlepší hráči: Trpišovský, Toula – Simandl.