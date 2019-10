Havlíčkobrodsko – Desáté kolo I. A třídy přineslo havlíčkobrodské derby mezi Leštinou a Rozsochatcem. A k vidění byl divoký zápas, ve kterém domácí sice vedli, pak o vedení přišli. Po změně stran si ho zase vzali zpátky, ale vlastními chybami o něj opět přišli.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Oborný Jiří

MÍROVKA – KOSTELEC 2:0

Do Mírovky přijelo fotbalové mužstvo. „My jsme chtěli potvrdit body z domácího prostředí a navázat na dobrý výkon v Kamenici,“ řekl na začátek kouč domácích Michal Marek. Jeho svěřenci do utkání vstoupili dobře, dvacet minut hráli dobrý fotbal, i zásluhou Kostelce, ale pak nepochopitelně ustoupili ze hry. Začali nakopávat balony, a zároveň je i ztrácet a hosté byli fotbalovější. Po změně stran ale paradoxně stříleli branky domácí, ale hosté ne. Nejprve se po trestném kopu Bláhy, dostali do souboje oba kapitáni, balon propadl a stoper Rásl propálil za malého vápna balon do sítě. Poté přišel faul na Böhma, kopala se penalta, kterou proměnil Dvořák. „Vážím si tří bodů. Nicméně Kostelec si zaslouží pochvalu za fotbalovost a moji kluci za bojovnost,“ dodal Marek.