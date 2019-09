ROZSOCHATEC – H. BROD B 1:3

Zápas nepřinesl na oko moc pohledný fotbal. Hlavně v prvním poločase, kdy jednu střelu vyprodukovali hosté. V úvodu druhého poločasu byli lepší domácí, měli i tutovku, ale Radek Venc se objevil sám před brankářem, ale ten jeho hlavičku lapil. Broďáci se chytli střelou z třiceti metrů, o šest minut později kopali penaltu a třetí branka padla, protože domácí už hráli vabank. Domácí se trefili až v poslední minutě zápasu.

Góly: 90. Dostál – 65. J. Peřina, 71. Pártl (PK), 79. Chalupa. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 2:0. Diváci: 90. Poločas: 0:0. Rozsochatec: A. Bílek – Málek, R. Venc (80. Dostál), Brož, Meloun, Šimek, Plodík (74. Svoboda), Křivohlavý (72. Dočkal), J. Bílek, Pelikán (83. Sizov), D. Dundáček. H. Brod B: Kandr – Nápravník, Král (46. Jirák), Janovský (76. Čapek), Nedvěd (87. P. Karlík), D. Henek (59. Hascear), J. Peřina, Hloušek (46. Chalupa), Pártl, Bača, Tuhý.

LEŠTINA – MÍROVKA 4:1

Zlomový okamžik zápasu přišel už v 8. minutě, kdy byl vyloučený dirigent hry hostů Michal Netopilík. Pleva, který přišel čerstvě do Leštiny, se tak řítil sám na brankáře a Netopilík musel zatáhnout za záchrannou brzdu a musel předčasně do sprch. „Pak už byli ve zbytku zápasu karty rozdaný,“ uznal leštinský kouč David Hospodka. Domácí šli do vedení v 11. minutě, když Pleva poslal centr na Čuříka, ten šel do souboje s gólmanem a vyhrál ho. Pak dvakrát nedal šanci Piskač a na 2:0 zvýšil Štros, který balon uklidil pod víko. Ve 36. minutě měla gólovku Mírovka, ale špatně ji vyřešila a přišel nákop na Štrose. Ten sklepl na Kožnara, který o tyč poslal míč do sítě. Čtvrtou branku dal Mišovic, který obešel dva hráče i gólmana a zavěsil.

Po změně stran se v teplém počasí už jen zápas dohrával. Bránik si ještě vytvořil dvě šance, ale domácí už branku nepřidali. Hosté stihli jen skóre korigovat povedenou střelou zpoza šestnáctky.

Góly: 11. Čuřík, 31. Štros, 36. Kožnar, 42. Mišovic – 64. Bláha. Rozhodčí: Burian. ŽK: 2:0. ČK: 0:1 (8. Netopilík). Diváci: 100. Poločas: 4:0. Leština: Březina – Proněk, Kožnar, Forejt, Čuřík, Štros (81. Švanda), Piskač, Mišovic (60. Bránik), Krajíček, Burjetka, Pleva (77. Jelínek). Mírovka: Berky – Rásl, Martínek, Dvořák, Netopilík, Němec (69. Böhm), Svítil (46. Velfl), Burian, Bláha, Lacina, Mach.

SVĚTLÁ N. S. – TŘEŠŤ 4:1

Domácím se konečně dařilo v koncovce. „Dneska měl zápas opačný průběh než normálně. Hosté si body nezasloužili, neměli žádnou velkou šanci. Nám to dneska lepilo. Všechny naše branky navíc padly po pěkných akcích,“ řekl manažer týmu Miloš Malina.

Góly: 13. a 68. Muzikář, 17. Sobek, 58. Burda – 72. Martínek. Rozhodčí: Soukupová. ŽK: 0:3. Diváci: 200. Poločas: 2:0. Světlá n. S.: Vácha – Pohnětal, Pešek, Sobek, Čermák (50. Prášek), Martínek, Burda, Krajanský (72. Lacman), Karel, Sladkovský, Mizukář (88. Křivohlavý).

KOŠETICE – ŠTOKY 5:1

Góly: 13. a 65. Větrovský, 18. Bartoška, 20. Štyx, 70. Kubů – 77. Žila. Rozhodčí: Kůrka. ŽK: 5:3. Diváci: 210. Poločas: 3:0. Štoky: T. Kubát – A. Dáňa, J. Dáňa (88. Palán), Kohout, Lóži (76. J. Kubát), Miksa, Žila, Kunc, Pernička (66. Vaněk), Buben, Starý.