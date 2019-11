PŘIBYSLAV – CHOTĚBOŘ 2:2

Chotěboř měla mírně navrch v držení míče, ale my jsme byli v prvním poločase nebezpečnější. Ve 25. minutě nastřelil Vostál břevno, pak sice zahrozili hosté, ale Moravec mířil hlavou vzápětí vedle. Pak když se netrefil ani Bačkovský, tak skóre po pěkné akci otevřel skóre Vostál. Do poločasu ještě mohl navýšit vedení Novotný, ale nedal. Po změně stran domácí vycházeli z pozorné obrany, ale moc nebezpeční nebyli. I tak po pěkné akci dal Pochop na 2:0. Jenže vzápětí hosté snížili, to je nakoplo, navíc výborně prostřídali, získali i výškovou převahu a zaslouženě vyrovnali. Dokonce mohli i vyhrát, ale Nedvěd svou šanci neproměnil.

"V posledních zápasech se kluci přesvědčili, že když budou dodržovat pokyny a nějakou organizaci hry a další věci, tak mohou hrát s každým. Mrzí mě, že jsem derby s Chotěboří nevyhrál. Chtěl je porazit," zhodnotil derby přibyslavský kouč František Polák. "Můžeme být radi za bod, protože jsme opět inkasovali lacině. A to ještě soupeř nedal nějaké šance. Po změně stran dal na 2:0. Nám se podařilo jen tak tak dorovnat skóre. Sice jsme mohli vyhrát, když Nedvěd měl těsně před koncem velkou šanci," přidal své hodnocení i chotěbořský kouč Miroslav Plíšek.

Góly: 43. Vostál, 76. Pochop – 77. Nedvěd, 85. Marek Somerauer. Rozhodčí: Fotr. ŽK: 2:3. Diváci: 80. Poločas: 1:0. Přibyslav: Pazderka – Prchal, Vopršal, Ondra, Votava – Pochop, Krčál, Novotný, Vykoukal (81. Němec) – Bačkovský (64. Sibera), Vostál. Chotěboř: Dobrovolný – Cestr (46. Chlad), Keller, Jan Hlaváček, V. Janda – Plíšek (61. Nedvěd), Marek Somerauer, Martin Somerauer, Voborník – Moravec, F. Janda. Nejlepší hráči: Krčál - Marek Somerauer, Chlad.

LEDEČ N. S. – V. MEZŘÍČÍ B 1:7

I přestože domácí měli problémy se sestavou, tak prvních čtyřicet minut drželi se soupeřem krok. Jenže pak ke konci poločasu nezachytili během tří minut tři brejkové situace a rázem prohrávali 3:0. Po změně stran se jim povedlo snížit, ale když už se nadechovali ke stíhací jízdě, tak soupeř udeřil počtvrté a bylo rozhodnuto.

"Poslední zápas jsme chtěli zápas, bohužel výsledek jednoznačný. Je to ostuda. Musíme se zamyslet nad tím, jak budeme pokračovat, a dát se dohromady přes zimu, protože jaro nebude vůbec jednoduché. Soupeř si zasloužil vyhrát," přiblížil duel hrající trenér Ledče Martin Nepovím.

Góly: 51. Žemlička – 42. Krčál, 43. a 53. Crkal, 44. Partl, 63. Pokorný, 74. Berka, 78. Mužátko. Rozhodčí: Dvořák. ŽK: 2:0. Diváci: 100. Poločas: 0:3. Ledeč n. S.: Beránek – Karel, Šíma, Žemlička, Smejkal (74. Vágner) – Vodička (68. Kuja), Nepovím, Turek, S. Bezděk (46. Toula) – Pešek, Fišer (59. Trpišovský). V. Meziříčí B: Dubec – Krejčí, Chalupa, Pokorný (71. Mužátko), Dufek (52. Zedník) – Karmazín (79. Chalupa), Sysel, Krčál, Crkal (83. Mička) – Partl (64. Benda), Berka. Nejlepší hráči: Pešek – Crkal, Krčál.