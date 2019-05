H. BROD B – MÍROVKA 3:2

První poločas jasně patřil domácímu týmu, který ho měl pevně ve své režii. V úvodních dvaceti minutách zahodil pět vyložených šancí. Radovat se ale béčko Brodu mohlo až minutu před pauzou. Po centrovaném balonu se trefil střídající Kubát.

Ve druhé půli se hrál fotbal nahoru dolů, ale vše jen mezi vápny. Domácí zvýšili v 50. minutě, kdy si dlouhý nákop zpracoval Kubát. Jenže domácí poté polevili a hosté toho využili dvěma pěknými akcemi a srovnali na 2:2. Ale minutu poté domácí šli opět do vedení, když se Tuhý prokličkoval do vápna a střelou k tyči dal rozhodující branku. Hosté mohli ještě před koncem znovu srovnat, ale po Netopilíkově centru zlikvidoval nebezpečnou hlavičku Zelenka.

„A to jsme ještě nedali za stavu 2:1 dvě penalty,“ upozornil Souček. „Musím Mírovku pochválit za bojovnost, a že ve druhém poločase chtěla hrát fotbal,“ dodal.

Góly: 44. a 50. Kubát, 76. Tuhý – 60. Němec, 75. Lacina. Rozhodčí: Landsman. ŽK: 2:1. Diváci: 120. Poločas: 1:0. H. Brod B: Zelenka – Molák (25. Kubát – 56. Král), Franc (76. Nedvěd), Bartok, Tuhý, D. Henek, Pártl, Pazderka (78. Pleva), Látera, Halák, Hloušek. Mírovka: Pešák – Rásl, Martínek, Netopilík, Mach, Lacina, Mejstřík (86. Hart), Semelka, Valášek, Němec, Dvořák.

ŠTOKY – TELČ 2:1

Hosté byli v prvním poločase lepším týmem a hned šli v 6. minutě do vedení. A nemuselo zůstat jen u jednoho gólu, ale Štoky další zásah už nepřipustily. Domácí se dostali do velké šance, když Buben nastřelil břevno. „Ovšem na šance byla první půle 4:2 ve prospěch hostů,“ uznal hrající trenér Štoků David Kunc.

Ve druhé půli došlo ze strany domácích k oživení, když přišel na hřiště Žila. A střídání se vydařilo na jedničku. Hned v 56. minutě střílel, brankář jeho střelu vyrazil a Bošacký dorážel do prázdné brány. O pět minut později se do listiny střelců zapsal sám. Zužitkoval totiž centr Havla a hlavou rozvlnil síť. První půl hodinka patřila domácí, hosté byli horším týmem, ale v posledních patnácti minutách měli víc ze hry, ale vyrovnání nepřišlo. Jednou jim zabránilo i břevno. „Po dvou porážkách jsme rádi, za tři body,“ dodal Kunc.

Góly: 56. Bošacký, 61. Žila – 6. Jančo. Rozhodčí: Burian. ŽK: 1:1. Diváci: 50. Poločas: 0:1. Štoky: Uhlíř – Lóži, Miksa, Starý, Pernička, Havel, Josef Dáňa (46. Žila), Kunc (72. Vaněk), Bošacký (86. Palán), Buben, Prokš.

LEŠTINA – HERÁLEC 4:0

Výhra Leštiny byla jednoznačnou záležitostí. Vedení dokonce mohlo být i vyšší. Domácí na soupeře chtěli vlétnout hned od začátku, a to se jim povedlo. Zpočátku se do šancí moc nedostávali, ale po dvaceti minutách soupeře přehrávali čím dál víc. A ve 25. minutě se po pěkné kombinaci Mišovice a Bránika dostal k balonu Burjetka a poslal ho k tyči. Byl to jeho první gól za Leštinu. O šest minut později nahrál Štrosovi na hlavu Prchal, a jeho druhý gól mu naservíroval Kožnar. A do kabin se šlo za stavu 3:0.

„Druhý poločas se spíš dohrával. Soupeř chtěl se stavem něco udělat a tak otevřel obranu,“ řekl k utkání leštinský kouč David Hospodka. Štros ještě nedal penaltu a neuzavřel tak hattrick. A tak si to vynahradil přihrávkou Bártovi na čtvrtou branku.

Góly: 25. Burjetka, 34. a 38. Štros, 79. Bárta. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 3:3. Diváci: 150. Poločas: 3:0. Leština: Březina – Proněk, Kožnar, Forejt, Prchal, Čuřík (87. Aubrecht), Štros (83. Švanda), Mišovic, Bránik (73. Jelínek), Krajíček, Burjetka (65. Bárta).

SVĚTLÁ N. S. – DOBRONÍN 1:4

Hosté byli od prvních minut lepším týmem. Na domácích bylo znát, že jim chybí dva hráči základní sestavy a v průběhu první půl hodiny museli střídat další dva zraněné. Hosté se dvakrát trefili z brejků. Do poločasu sice Křikava uspěl při dorážce, ale to bylo ze strany domácích vše. Po změně stran nedala Světlá penaltu a hosté pak ještě přidali další dvě branky.

Góly: 38. Křikava – 21. Horáček, 31. A 79. Svoboda, 81. T. Sedláček. Rozhodčí: Kůrka. ŽK: 1:2. Diváci: 78. Poločas: 1:2. Světlá n. S.: Novotný – Karel, Rezek, Valenta, Krajanský (22. Sladkovský – 68. Filippi), Burda (77. Muzikář), Křikava, Pohnětal, Pešek, Sobek, Mbemba (30. Kozlík).