Nemohl být, v hledišti bylo odhadem sto padesát diváků. Někteří z nich navíc měli volné vstupenky. „Nevydělali jsme ani neprodělali. Budeme asi tak na nule,“ svěřil se předseda pořadatelského klubu Petr Král.

Turnaj jako takový si na sebe nevydělal. Že nebudou v Počátkách ve ztrátě, je důsledek příznivě nastavených dotací. „Pomáhá nám v tomhle směru město. Bez dotace by to nešlo,“ připomenul.

Nezájem diváků se nepromítá jen do nižších příjmů ze vstupného. Počet lidí v hledišti je důležitý i z jiných důvodů. Stejně podstatnéje to, co se utratí ve stáncích s občerstvením. „Bylo horko, vypilo se toho dost. Tam budeme asi na podobných číslech jako v předešlých letech, kdy bylo lidí více. Na jídle jsme ale vydělali málo,“ netajil zklamání Petr Král.

Proč vlastně diváci nepřišli? „Bylo horko, některým se nechtělo kvůli tomu. Pak už se hrálo první kolo mistrovských soutěží, což byla pro nás konkurence. Někteří fotbaloví fanoušci dali přednost jiným zápasům, které měli blíže,“ spekuluje počátecký předseda.

Každopádně letní turnaje táhnou čím dál tím méně. A je jedno, jestli je pořádají v Počátkách, nebo na druhém konci republiky.

S klesajícími počty lidí v hledišti se každoročně vyrovnávají i v nedaleké Žirovnici. Ani nejstarší turnaj v Čechách není kdovíjakým lákadlem.

Letos se kvůli stavebním pracím v areálu stadionu nehrálo, loni na Perleťový pohár dorazila jedna z nejmenších návštěv v historii. „Na turnaji netratíme, ale o nějakých ziscích nelze hovořit. To bylo před lety,“ přiznal sekretář žirovnického klubu Pavel Havelka.

Návštěvníci Perleťového poháru se před několika desítkami let počítali na tisíce. Opravdu plné hlediště bylo naposledy v roce 2003, kdy se tehdejšího sedmdesátého ročníku zúčastnila pražská Sparta včele s Karlem Poborským. Na toho bylo zvědavo dva tisíce diváků.

Od té doby návštěvy padají. „Později hodně diváků jezdilo s Bohemkou, dobrý rok jsme měli ještě, když tu byl Baník Ostrava,“ připomenul Pavel Havel sedm let starou záležitost. Klub ze Slezska a možná také slovenská Banská Bystrica nalákal do hlediště osm stovek fanoušků.

Není moc pravděpodobné, že budou na nejtradičnějších letních turnajích zase někdy plná hlediště. Pauzy mezi soutěžemi v profesionálním fotbale se zkracují, české kluby v návaznosti na výkonnost musí do dřívějších kol evropských pohárů. Když se k tomu připočtou výše zmíněné „zisky“ pořadatelů turnajů, nabízí se otázka, zda budou ještě další ročníky či turnaje zmizí v propadlišti dějin.

V Žirovnici o zrušení turnaje neuvažují, podobné řešení odmítají i v Počátkách. „Zisky mít nebudeme, ale turnaj chceme pořádat dál. Tradice nás k tomu zavazuje. Příští rok se ale vrátíme k zavedenému termínu na konci července,“ naplánoval Petr Král. To nebudou aspoň muset fanoušci volit mezi fotbalem a dovolenou s rodinou.