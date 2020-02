Do zimní přípravy naskočil kompletní podzimní kádr, který je navíc posílený už o Dominika Suka, který naposledy hrál za Havlíčkův Brod B. „Ještě máme v jednání dva hráče, jeden už je skoro hotový a druhý ještě v jednání,“ potvrdil sportovní manažer Miloš Malina. Světelští Skláři se připravují třikrát do týdne, navíc se chystají na soustředění.

Začátek přípravy: 13. 1.

Zápasy

25. 1. Jiřice 7:0

8. 2. Čáslav (14.00, UT Čáslav)

15.2. Habry (11.30, UT Humpolec)

22.2. Dobronín (16.00, UT Hum polec)

26. 2. K. Hora (18.00, UT K. Hora)

29.2. Herálec (18.00, UT Humpo lec)

7.3. Humpolec B (16.00, UT Humpolec)

14. 3. Ledeč n. S. (v jednání)

TJ SOKOL MÍROVKA

Celek z Mírovky má za sebou více jak tři týdny přípravy a také zimní soustředění v Harachově. „Byli jsme tam pět dní. Měli jsme umělku, výběhy a lyže. Počasí nám také vyšlo, nebyl žádný velký mráz jen mínus dva stupně,“ pochvaloval si kouč Michal Marek. „Jsem rád, že kluci zvládli i večery,“ smál se. Aktuálně trénují dvakrát týdně v tělocvičně a na umělce. Co se týče kádru, tak ten žádnými změnami neprošel. „Jen jsme přišli o obránce ze základní sestavy Zdeňka Semeráda, který si na prkně vykloubil kyčel, byl na operaci a vypadá to, že je do konce sezony mimo,“ potvrdil.

Začátek přípravy: 3. 1.

Zápasy

9. 2. Sapeli Polná (15.00, UT Jih lava)

7. 3. Lučice (18.00, UT H. Brod)

TJ SOKOL ROZSOCHATEC

Kádr Rozsochatce zůstává zatím nezměněný. „Nějaká jednání proběhla, ale zatím je vše při starém,“ potvrdil trenér Jakub Fiala. Ke konci února odjíždí se svým týmem na soustředění ke Žďáru nad Sázavou, kde by chtěl odehrát další přípravný zápas. „Ale zatím ho máme v jednání,“ dodal. Rozsochatec se připravuje třikrát týdně v tělocvičně i venku.

Začátek přípravy: 17. 1.

Zápasy

22./23. 2. H. Brod C (v jednání, UT H. Brod)

7. 3. R. Svratka (14.00, UT Žďár)

14. 3. Rozhovice (v jednání, PT Rozhovice)

FC SLOVAN H. BROD B

Béčko Slovanu bude do konce února trénovat společné s divizním týmem, a až poté se oba celky rozdělí. Takže kádr kouč František Souček ještě nezná. Musí si počkat na to, jak se vykrystalizuje základ A-týmu.

Začátek přípravy: 14. 1.

Zápasy

25. 1. K. Hora 3:3

1. 2. Luže (10.00, UT H. Brod)

8. 2. Zwettl, H. Městec (14.00, UT H. Brod)

16. 2. Sázava (13.00, UT H. Brod)

23.2. Hlízov (15.00, UT H. Brod)

1.3. Řečany (14.00, UT H. Brod)

8.3. Sapeli Polná (14.00, UT H. Brod)

TJ SOKOL ŠTOKY

Trenér Josef Pártl udělal v zimní přípravě pár změn, které věří, že ponesou své ovoce. „Jinak máme klasiku, kdy trénujeme třikrát týdně. Máme tři přípravné zápasy, zrušil jsme účast na Bernard cupu v Humpolci, protože jsem chtěl, aby kluci měli víkendy volné, alespoň teď v zimně,“ potvrdil štocký kouč. Kádr Štoků je jinak kompletní a stejný jak na podzim, navíc se vrací po půl ročním „hostování“ ve Šlapanově Jaroslav Holík.

Začátek přípravy: 7. 1.

Zápasy

22. 2. Přibyslav (16.00, UT H. Brod)

29. 2. Rantířov (16.00, UT H. Brod)

8. 3. H. Brod C (17.00, UT H. Brod)

TJ LEŠTINA

Leština po několika letech přezimuje ve spodních patrech tabulky a tak zimní příprava směřuje k jarním bojům o záchranu. Ovšem žádné změny se v ní nedějí. „Je to klasika. Do konce února se zaměřujeme na fyzičku a pak už na soustředění se budeme zaměřovat na herní věci,“ potvrdil leštinský kouč David Hospodka. Ten má k dispozici stejný jako na podzim, do kterého se zatím zapojili dva nováčci, kteří jsou v Leštině na zkoušku.

Začátek přípravy: 18. 1.

Zápasy

1. 3. Lípa (12.00, UT H. Brod)

8. 3. Pohled (18.00, UT H. Brod)

14. 3. Lučice (18.00, UT H. Brod)