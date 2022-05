Dobronín vstupoval do jarních bojů ze druhé příčky a s jedenáctibodovým mankem na vedoucí Kamenici nad Lipou. Z pěti jarních zápasů ale vytěžil pouhé tři body díky výhře 9:1 nad Novým Rychnovem, odstup na čelo narostl na třiadvacet bodů.

„Trápíme se v koncovce, odchod střelce Tomáše Sedláčka je teď na jaře hodně znát. Máme úzký kádr a taky dostáváme laciné góly,“ poukázal na okolnosti výkonnostního sestupu trenér Dobronína Jan Chramosta.

Béčko Havlíčkova Brodu mělo za sebou tři utkání nejen bez bodu, ale i bez vstřeleného gólu. „Sérii bez úspěchu jsme už potřebovali ukončit. Změnili jsme systém na 3-5-1-1, zahustili jsme střed pole a dočkali se zaslouženého vítězství,“ poznamenal trenér havlíčkobrodské rezervy František Souček.

V sobotu v Dobroníně to zprvu vypadalo, že sérii ukončí domácí. „Začali jsme dobře, v první čtvrthodině jsme měli víc ze hry i stoprocentní šance, ale znovu se projevila naše jarní slabina, nic z toho jsme neproměnili,“ vracel se k duelu Jan Chramosta.

Hosty neotřásla ani neproměněná penalta, šanci na vedoucí gól promarnil Pavel Malimánek. Vzápětí šel Havlíčkův Brod přece jen do vedení, skóre otevřel Roman Blažej. „Gól Brodu pomohl, navíc přidal ještě další dvě pěkné branky, do přestávky dominoval,“ ocenil hru i efektivitu protivníka Jan Chramosta. „Dvě trefy do šibenice byly ozdobou zápasu,“ doplnil svůj pohled František Souček.

O zmíněné parádní branky se postarali Marek Šilhart s Pavlem Kubát v závěrečné pětiminutovce prvního dějství - 0:3.

Druhý poločas začal podobně jako ten první. Dobronínští byli na počátku druhé půle lepší, ale v koncovce se jim nadále nedařilo. Jediným střelcem domácích se tak stal až dvacet minut před koncem Josef Pospíchal.

V nadcházejícím 21. kole hraje Havlíčkův Brod B v sobotu od 10 hodin doma s Leštinou. Dobronín čeká o den později od půl páté odpoledne utkání ve Světlé nad Sázavou.