Ani jednomu celku se nedaří, byť každému jinak. Za tahák 12. kola letošního ročníku krajského přeboru Vysočiny vybral Deník sobotní vzájemný duel fotbalistů HFK Třebíč a Pelhřimova.

Ve druhém kole zdolali Sapeli Polná vysoko 5:1. Pohříchu to byla za dosavadních deset kol jediná výhra fotbalistů HFK Třebíč. Není proto náhodou, že jim v tabulce patří až předposlední místo.

Místo klidného středu tabulky to tak vypadá na boj o záchranu. „S něčím takovým jsem nepočítal. Důvod je bohužel jasný, série zranění. V plné síle jsme odehráli pouze poločas vítězného zápasu proti Polné. Od té doby sestavu neustále lepíme,“ postýskl si hrající kouč HFK Radek Durda.

Největší ztrátou bylo zranění letní posily z Velké Bíteše. „Marek Hošek měl být špílmachrem, tahounem naší zálohy. Jenže si ve druhém kole natrhl zadní stehenní sval a od té doby jej postrádáme. A od té doby jsme rovněž nenašli nového tvůrce hry,“ popisoval.

První posilu získala Třebíč na lavičku. „Rozšířili jsme realizační tým. Novým trenérem se místo mě stal Michal Sobota. Ten už u týmu působil, když byl před třemi lety ještě v divizi. Vrací se tak do známého prostředí. Já se budu při našich kádrových problémech naplno soustředit na hru,“ pochvaloval si.

Krize fotbalistů Třebíče vyvrcholila v posledních třech utkáních, které shodně prohráli při hodně nepříznivém skóre 1:11. „Přestali jsme dávat góly. Leží na nás deka, chybí tam uvolnění, už se neprosazují ani tradiční střelci,“ kabonil se.

Proti Pelhřimovu by proto byl spokojený s jakýmkoliv bodovým ziskem. „Hrajeme sice doma, ale i bod bych bral. Mohlo by nás to nakopnout před důležitými souboji s Okříškami a Náměští,“ nastínil Durda.

Jisté srovnání s třebíčským klubem snese situace jejich sobotního soupeře. Pelhřimov měl být hlavním aspirantem postupu do divize, místo toho je až šestý, se ztrátou sedmi bodů na vedoucí Speřice.

Příčina je podobná jako u Horáckého fotbalového klubu. „V prvních čtyřech kolech se nám zranila pětice hráčů, navíc už v létě skončil Naniáš. To by poznamenalo každé mužstvo,“ sdělil kouč Pelhřimova Pavel Regásek.

Nijak se tím ale nestresuje. „Situaci bereme takovou, jaká je, netrápíme se tím. Hrajeme pořád dál a nijak neřešíme, zda na něco máme či nemáme. Chceme vyhrát každý zápas a když na konci sezony budeme první, rozhodně budeme chtít postoupit,“ zdůraznil Regásek.

Program 12. kola KP Vysočiny

SOBOTA: HFK Třebíč – Pelhřimov, Bedřichov – Nová Ves, Nové Město B – Sapeli Polná, Chotěboř – Přibyslav (vše 14.30).

NEDĚLE: Velké Meziříčí B – Žirovnice (10.15), Speřice – Okříšky, Ledeč n. S. – Náměšť n. O./Vícenice (oba 14.30).