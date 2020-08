Zástupcům havlíčkobrodského okresu se v uplynulém kole krajského přeboru nedařilo. Ledeč nestačila na Okříšky, hlavně kvůli neproměněným šancím a vlastní chybě. Chotěboři se nevydařil hlavně druhý poločas a dobře rozehraný zápas skončil remízou. Bod si přivezla i Přibyslav ze hřiště Sapeli Polná.

Fotbalové utkání mezi FC Chotěboř a TJ SAPELI Polná. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

LEDEČ N. S. - OKŘÍŠKY 1:2

František Polák, trenér Ledče n. S.: Byl to vyrovnaný zápas. Okříšky hrály zkušeně zezadějc, na rychlé protiútoky a hrozily hlavně ze standardek. Hrály chytře, disciplinovaně a čekali na správnou příležitost. Za bezbrankového stavu měl šanci Němec a za nás Trpišovský. Pak ale šly Okříšky do vedení a poločas asi zaslouženě skončil jejich vedením. Byly trpělivý, hrály dobře a disciplinovaně. Druhá půle byla z naší strany lepší, udělali jsme nějaké změny a tlačili jsme je. Bušili jsme do plných. A podařilo se nám srovnat, ale po naší taktické chybě dal soupeř na 2:1. My jsme pak už ve zbytku zápasy měli jen nedotažení náznaky šancí.