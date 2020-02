Na soustředění se chystá druhý tým tabulky z Lučice, který se každoročně vydává na čtyřdenní štaci do Koutů u Ledče nad Sázavou.

TJ SOKOL H. BOROVÁ

Fotbalisté Havlíčkovy Borové se připravují třikrát týdně. V plánu mají zatím jeden přípravný zápas.

„Dva zatím ještě máme v jednání,“ dodal trenér Roman Brukner, který zatím počítá se stejným kádrem jako na podzim.

„Kdyby se nám podařilo něco dotáhnout, nic konkrétního ale zatím nemáme,“ prozradil Brukner.

Začátek přípravy: 15. 1.

Zápasy

7. 3. Vitanov (18.00, UT Chotěboř)

dva v jednání

TJ SOKOL LUČICE

Druhý celek tabulky se zatím připravuje beze změny, ale jedná o dvou posilách. Trénuje dvakrát týdně a chystá se na každoroční čtyřdenní soustředění v Koutech u Ledče.

Začátek přípravy: 31. 1.

Zápasy

29. 2. Malín (18.00, UT H. Brod)

7. 3. Mírovka (18.00, UT H. Brod)

14. 3. Leština (18.00, UT H. Brod)

FC CHOTĚBOŘ B

Béčko Chotěboře jako většina rezerv na začátku přípravy trénuje dohromady s A-týmem.

„V úterý a ve čtvrtek trénujeme společně, počítám, že to takto bude ještě celý únor a tři týdny před startem soutěže už asi budeme sami. A to už by se nám měl krystalizovat tým pro jaro,“ přiblížil trenér B-týmu Radek Odvářka.

Začátek přípravy: 21. 1.

Zápasy

15. 2. H. Brod U19 (14.00, UT Chotěboř)

8. 3. Skuteč (14.00, UT Chotěboř)

15. 3. Herálec ZR (14.00, UT Chotěboř)

FK BOHEMIA SVĚTLÁ N. S. B

Béčko Sklářů se schází dvakrát týdně, kdy ve středu mají společný trénink s dorostem a v sobotu a jeden v týdnu s dorostem v sobotu pak sami.

„Tým je zatím stejný. Odešel pouze Lacina, který přestoupil do Skrýšova. A poté uvidíme, jak se vykrystalizuje A-tým,“ prozradil trenér Martin Vaňkát.

Začátek přípravy: 22. 1.

Zápasy

8. 2. Habry (16.00, UT Humpolec)

22. 2. H. Brod U19 (UT H. Brod)

7. 3. K. Hora B (UT K. Hora)

TJ SOKOL LÍPA

V Lípě žádné změny s největší pravděpodobností nebudou. „Myslím si, že to zůstane tak, jak to je,“ potvrdil trenér Lípy Josef Kutlvašr.

Kádr, který odehrál podzimní část sezony, se připravuje třikrát týdně a nabírá hlavně fyzickou kondici.

Začátek přípravy: 19. 1.

Zápasy

9. 2. H. Brod C (14.00, UT H. Brod)

1. 3. Leština (12.00, UT H. Brod)

7. 3. Ameliendorf (v jednání, UT H. Brod)

TJ SOKOL POHLED

Sokol Pohled vstoupil do zimní přípravy se stejným týmem jako na podzim, ale s novým trenérem.

Lukáše Sobotku narychlo vystřídal Jiří Polák, který tým povede během zimních měsíců, a když bude tréninková morálka taková, jaká by měla být, tak bude pokračovat i do jarních bojů.

Začátek přípravy: 4. 1.

Zápasy

22. 2. Č. Bělá (UT Chotěboř)

7. 3. v jednání

14. 3. D. Ves (8.00, UT H. Brod)

TATRAN ŽDÍREC N. D. B

Do zimní přípravy se zapojil prakticky stejný tým jako byl k dispozici na podzim. Ze sestavy vypadl pouze Tomáš Máša, který jde na operaci s kolenem a zřejmě bude mimo celé jaro.

Ždírecké béčko se připravuje samostatně bez ohledu na divizní A-tým, a to dvakrát týdně – tělocvična, umělá tráva.

Začátek přípravy: 24. 1.

Zápasy

16. 2. Rozhovice (12.00, UT Chotěboř)

22. 2. Rváčov (18.00, UT Chrudim)

29. 2. v jednání (16.00, UT Chotěboř)

TJ TIS

Tis vstoupil do zimní přípravy prakticky se stejným kádrem. Ovšem přeci jen je zatím trochu zúžený. „Vypadá, že nás opustí Filip Radil, který se začal připravovat s Leštinou a vypadá, že tam i zůstane,“ prozradil Josef Zezulák, který ale také zároveň dodal, že má v jednání posilu.

„Mohl by přijít Jan Marek, ale zatím se rozhoduje, jestli půjde k nám nebo do Chotěboře. Navíc začíná pomalu trénovat po operaci kolene Viktor Kučera.“

Hráči Tisu mají naplánovanou klasickou zimní přípravu. „Nabíráme fyzičku, hodně teď běháme. Pomalu začínáme i s balonem. Musím kluky pochválit, že první měsíc byla účast docela dobrá,“ doplnil Zezulák.

Začátek přípravy: 4. 1.

Zápasy

22. 2. K. Hora (v jednání, UT K. Hora)

1. 3. Čáslav dorost (v jednání, UT Čáslav)

7. 3. Chotusice (v jednání)

14. 3. Rozsochatec (v jednání)

SK KOŽLÍ

Koželská kabina nedoznala žádných změn a ani se žádné nechystají. Připravuje se dvakrát v týdnu, kdy střídá halu a venkovní běhání.

Začátek přípravy: 24. 1.

Zápasy

8. 2. Zbýšov (14.00, v jednání)

14. 3. Habry (14.00, PT Kožlí)

v jednání

FC SLOVAN H. BROD C

„Veteráni“ havlíčkobrodského céčka si chodí jednou v týdnu zahrát fotbal. Jejich tým zůstává nezměněný.

Začátek přípravy: 10. 1.

Zápasy

9. 2. Lípa (14.00, UT H. Brod)

22. 2. Rozsochatec (16.00, UT H. Brod)

8. 3. Štoky (16.00, UT H. Brod)

14. 3. Rantířov (14.00, UT H. Brod)