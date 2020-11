Svým způsobem tak vedení asociace sňalo z jednotlivých svazů tíhu rozhodování. „Určitě nás tím předešli,“ pousmál se sekretář Krajského fotbalového svazu na Vysočině Roman Šoukal.

Dále pokračoval. „Výkonný výbor FAČR se rozhodl pozastavit všechny soutěže, včetně kraje i okresů s tím, že se znovu začne až na jaře. V podstatě tak rozhodli za celý svaz, takže se možnými variantami řešení už nemusíme zabývat.“

I přesto vydal KFS Vysočina ve čtvrtek zprávu Sportovně-technické komise (STK), kde rozhodnutí nejvyššího orgánu asociace také zmínil. „Vzhledem k tomu, že před časem byly vydány ještě zpřísňující zákazy trénování jednotlivých klubů, byl by zřejmě závěr i STK na Vysočině, co se možného dohrávání zápasů ještě na podzim týká, stejný,“ poznamenal.

Jarní část letošního ročníku by měla v kraji začít o dva týdny dříve, než bylo plánováno. „Zahájit bychom měli o víkendu 13. a 14. března, v němž by se odehrálo jedenácté podzimní kolo. A takto by se dál pokračovalo až do závěrečného šestadvacátého kola,“ naznačil.

A kdy se dohrají zápasy, které byly odložené ještě před vládním zákazem sportovní činnosti? „Tato utkání by se měla sehrát do zmíněného termínu v polovině března. Jedná se o necelou třicítku nesehraných zápasů dospělé, ale i mládežnických kategorií. Klubům jsme dali některé termíny a je jen na nich, jak se spolu domluví,“ zdůraznil.

Velkou výhodu budou mít, v celku vzato pochopitelně, ty krajské kluby, které mají k dispozici vlastní umělou trávu. „Vzhledem ke klimatickým podmínkám je jasné, že se spousta utkání bude odehrávat na umělé trávě. Pokud se tedy kluby, které ji k dispozici nemají, domluví na náhradním termínu a hřišti, kde tento povrch je, svaz to bude akceptovat. Stačí je jen zadat do systému a STK je následně schválí,“ doplnil Šoukal.