Před druhým béčkem divizního Žďáru nad Sázavou si do jarní části přináší pětibodový náskok. „S podzimem jsme pochopitelně spokojení. Do I. A třídy jsme šli s tím, že chceme co nejrychleji postoupit do krajského přeboru. Na podzim jsme potvrdili, že máme reálný cíl,“ poznamenal k odehraným zápasům Tomáš Franěk, který na podzim zastával post asistenta trenéra ve FŠ Třebíč.

Podle něho je první příčinou úspěšného podzimního tažení třebíčského klubu kvalitní kádr. Na jeho zkvalitnění se výrazně podíleli mladíci ročníku 2003, kteří v minulé sezoně hráli dorosteneckou soutěž, konkrétně moravskoslezskou dorosteneckou divizi. Tomáš Pospíchal, Kryštof Zerhau, Jan Zahrádka, Zdeněk Švéda a Tomáš Hobza se rychle zabydleli v základní sestavě týmu dospělých. „Všichni tito mladí fotbalisté se dostali do základu a výrazně se podíleli na podzimních výsledcích klubu,“ zdůraznil Tomáš Franěk.

Za druhý pilíř klubového úspěchu označil kvalitní trénink, ambiciózní mužstvo trénovalo třikrát týdně.

Hlavním trenérem se stal v létě Jaroslav Borák, na pozici kondičního trenéra se na přípravě podílel Michal Rabenseifner. „Do realizačního týmu patří ještě zkušená fyzioterapeutka Lucie Bartošová, která se stará o zdraví hráčů, a o logistické zabezpečení týmu se stará vedoucí mužstva Miroslav Paděra,“ vyjmenoval další členy realizačního týmu Tomáš Franěk.

A doplnil ještě jedno jméno. Tomáš Hobza, jeden z výše zmíněných talentovaných mladíků, se stal se sedmnácti trefami nejen nejlepším střelcem klubu, ale rovněž celé soutěže. „Věděli jsme, že Tomáš Hobza je výborný střelec. A jsme rádi, že se mu na podzim tak dařilo,“ připomněl Tomáš Franěk.

S devíti góly se k Tomášovi přidal starší bratr Marek Hobza a se šesti další mladík Jan Zahrádka.

Zimní příprava FŠ Třebíč začne v polovině ledna. Lídr B skupiny I. A třídy má v plánu utkání s divizními kluby, k dispozici bude mít hřiště s umělou trávou v Tasovicích. „Součástí zimní přípravy bude také soustředění v Chorvatsku,“ doplnil k programu přípravy klubu na jaro Tomáš Franěk.

Se změnami v kádru lídr soutěže logicky nepočítá, do přípravy možná zařadí jednoho až dva dorostence, kteří budou přecházet mezi muže po skončení celé aktuální sezony.