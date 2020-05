FC SLOVAN H. BROD

„Připravovali jsme se s tím, že začneme v nějakým režimu a měli jsme daný datum osmnáctého května,“ prozradil havlíčkobrodský kouč Josef Soural. A u 18. května také i zůstane. „Už to posouvat asi nebudeme. Začneme dohánět manko, příprava bude bez výstupu, to znamená bez mistráku. Je to vlastně zimní příprava v květnu. Chceme to v červnu proložit i nějakým zápasem,“ doplnil.

Zatím se hráči připravují jen podle svého vědomí a svědomí. To, kdo na sobě aspoň trochu makal, se ukáže až se rozjede ta organizovaná příprava. „Ani nevím, jestli kluci něco dostali od Jirky Pabouska zadané. Já jsem nic organizovaného nazadal. Jen jsme se domluvili, že si zajdeme na Wolkerovku zahrát fotbal. Samozřejmě v deseti lidech, ale není to nic nařízeného,“ podotkl Soural.

TATRAN ŽDÍREC N. DOUBRAVOU

To ve Ždírci nad Doubravou se zatím ještě drží zpátky, protože si jsou vědomi, že se situace mění ze dne na den. „Spíš si ještě celou situaci vyhodnocujeme v kontextu toho, jaký bude plán. Je to nestandardní situace a stejně nestandardně se připravuji i já,“ uznal trenér Martin Slavík.

Ten nechce nic uspěchat, a tak stále ještě čeká. „Musím to nějak celé vyhodnotit, nerad, bych něco uspěchal. Budeme reagovat podle toho, jak se bude situace vyvíjet. Někdy méně, je více. Kdyby už bylo vše normální, bylo by to nejlepší,“ řekl Slavík, který svým svěřencům zadal, že na sobě mají pracovat, ale rozhodně ne nic konkrétního. „Někteří dokonce mají naběháno víc, než kdybychom trénovali,“ pousmál se ždírecký šéf lavičky.