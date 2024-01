Nakonec Habry na podzim vybojovaly čtyři výhry a jednou remizovaly. To stačilo na desátou příčku tabulky. „Jsme sice desátí, ale získali jsme jenom třináct bodů. S tím moc velká spokojenost nepanuje,“ ohlédl se za podzimem Michal Gajdoš. „Počítali jsme s tím, že po podzimu jich budeme mít víc a budeme se pohybovat v klidnějším středu tabulky. To se tak úplně nepovedlo, takže přes zimu budeme pracovat na tom, abychom to v jarní části soutěže napravili.“

Podle trenéra tým věděl, co bude vyšší soutěž obnášet. „Úplně nás soutěž nepřekvapila, hráli jsme jí nedávno. Takže i když jsme obměnili kádr, věděli jsme, co nás čeká. V létě jsme prošli kvalitní herní přípravou, utkali jsme se s celky z přeboru a 1. A třídy. Byli jsme tak nachystáni na rychlost a technickou kvalitu vyšší soutěže. Spíše jsme byli protivníkem sami sobě,“ vysvětluje Gajdoš a vypočítává zápasy, ve kterých podle jeho názoru Habry body ztratily.

„Vyhrocené utkání bylo v Leštině, kde se nám na dlouhou dobu zranili hráči, kteří potom na podzim hodně chyběli. To poznamenalo celý zbytek podzimu, protože se jednalo o členy základní sestavy. Na podzim jsme v některých zápasech nepodali dobrý výkon a vyhořeli jsme v nich. To byl například zápas ve Světlé nad Sázavou (1:5), kde jsme rychle prohrávali a už jsme nebyli schopní se do utkání vrátit,“ popisuje Gajdoš.

Při očekávání těžkých jarních bojů se dá v Habrech očekávat, byť nejspíš jen mírný, pohyb v kádru. „Nedá se říci, že bychom nechtěli posílit. Otázkou je, do jaké míry,“ prozradil kouč. „Přestupní období v létě je příjemnější než v zimě. Uvidíme, jestli budeme schopní někoho přesvědčit. Také jednáme s některými našimi hráči na hostováních, že bychom si je stáhli zpět do týmu.“

Trénink zahájí haberští fotbalisté koncem ledna. „Připravovat se budeme v lokálních podmínkách, absolvujeme i menší soustředění a čtyři přípravná utkání. V nich se utkáme s Rozsochatcem, béčkem Chotěboře, Tisem a Pohledem,“ uvedl Gajdoš a přidal i cíle pro zimní přípravu: „Zapracovat musíme především na zakončení. Potřebujeme střílet více branek, které by nám přinesly nějaké body navíc.“

A cíl pro jaro? Nejrychlejší úprk do klidného středu tabulky a poklidná záchrana soutěže? „Dá se to tak říci,“ potvrzuje Michal Gajdoš. „Pro nás je hodně důležité stabilizovat kádr. Aby si naši mladí hráči vzali z tohoto ročníku maximum zkušeností a mohli jsme na nich stavět v příštích sezónách.“