Přitom se po startu 1. A třídy zdálo, že se situace z předchozí sezóny bude opakovat. Rozsochatec získal v prvních sedmi zápasech pouhé tři body za výhru nad béčkem Havlíčkova Brodu (4:1). „Měli jsme strach, že to bude to samé,“ ohlíží se Jakub Fiala. „Důvodem neúspěchů byly absence hráčů. Pořádně se nám nedařilo sejít kvůli dovoleným a podobně. Nehráli jsme tak v ideální sestavě. Některé zápasy navíc byly z naší strany podařené, ale nevyšel nám jejich závěr.“

Po porážce na půdě Třeště 3:4 však přišel náhlý obrat. Výhra doma na Lípou (4:1) odstartovala sérii šesti zápasů bez porážky. Kromě remízy 3:3 v Přibyslav samé výhry. „Na utkání s Lípou už jsme byli kompletní a sami jsme doufali, že se nám už zadaří,“ pokračuje kouč. „Kolo na to jsme ještě se štěstím remizovali v Přibyslavi, kde jsme vyrovnávali až ke konci, ale pak jsme se rozjeli.“

A to tak, že Rozsochatec zdolal i půlmistra ze Světlé nad Sázavou. „Ten zápas se nám hodně podařil,“ rád vzpomíná Fiala. „Nám vůbec zápasy se silnějšími protivníky jdou. Největším průšvihem byl onen zápas v Třešti, kde jsme v poločase vedli 2:0, ale nakonec jsme prohráli. To bylo naopak naše nejhorší vystoupení na podzim. Ovlivněné i tím, že kapitán měl svatbu a několik hráčů nám chybělo.“

Vysoké vítězství Rozsochatce v Mírovce si připomeňte v naší galerii:

Po parádní jízdě ve druhé polovině podzimu je tak zima v Rozsochatci klidnější. „To každopádně. Minulou sezónu jsme v této době ani nedoufali, že soutěž zachráníme. Letos je naše umístění podstatně příjemnější. Přesto si uvědomujeme, že opět musíme v zimě zamakat. Vloni se nám to vyplatilo, na jaře to chceme zopakovat,“ plánuje Fiala.

S přípravou začíná tým v neděli čtrnáctého ledna. „Pojedeme na soustředění do Velkých Pavlovic, jinak budeme trénovat v domácích podmínkách. Převážně budeme běhat v okolí Rozsochatce, trénovat na umělce a naplánovány máme tři přátelská utkání,“ seznamuje se plánem trenér.

Cíle pro jaro jsou ambiciózní. „Pochopitelně se budeme snažit skončit co nejvýše. Ideálně v horní polovině tabulky. Do pátého místa by to bylo naprosto super,“ dodal Fiala.