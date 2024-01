Lučice patří mezi trio rovnocenných pronásledovatalů lídra z Nového Rychnova. Na něj ztrácí s konkurenty šest bodů. To je pro skromný tým perfektní výchozí pozice pro jarní souboje. „Celý podzim se nám povedl až nad očekávání. V létě jsme se bavili o tom, že se chceme pohybovat v horní polovině tabulky , a to jsme splnili,“ ohlíží se Michal Štastný.

Jeho svěřenci ze třinácti zápasů prohráli pouhé tři, mají i solidní střeleckou produktivitu. „Nám se daří hlavně doma, kde jsme hodně silní. Na druhou stranu, také jsme branek dost dostali. Takže můžeme říct, že naším fotbalem bavíme diváky,“ usmívá se spokojený trenér.

Týmu vyšel start do soutěže, když z prvních čtyř zápasů třikrát vyhrál. Menší krize přišla až poté v soubojích s celky z Jihlavska.

Po remíze s Batelovem inkasovala Lučice šestku v Telči, poté doma jen těsně udolala nebohý Antonínův Důl a nakonec této série dostala nepopulárního bůra v Dobroníně. „Pro nás je Dobronín naprosto specifické místo, kde jsme, pokud se nepletu, nikdy nevyhráli. Ten soupeř nám nesedí,“ krčí rameny Šťastný.

Jenže poté se tým znovu nastartoval a vyhrál posledních pět zápasů podzimu. Pro Lučici byla škoda, že se nehrálo ještě dál. S týmy z první pětice ale brala jen bod s Batelovem. „Na druhou stranu máme všechny tři týmy, které jsou nyní nad námi, na jaře doma,“ připomíná Šťastný. „Tím nechci říci, že hrajeme o postup, to v žádném případě. Ale budeme jim to chtít hodně znepříjemnit.“

Pro tým bude hodně důležitý hned vstup do odvetné části. Lučice začíná v Rantířově, poté hned přivítá lídra z Nového Rychnova. „Speciální přípravu na úvodní kola dělat nebudeme. Chystat se budeme vždy na konkrétní zápas,“ plánuje lučický stratég. „Pro nás bude hlavní, abychom se vyhnuli zraněním a bylo nás dost na zápasy. Možná se nám vrátí Kuba Hermanů, který teď na podzim nehrál kvůli kolenu, to by bylo posílení. V Rantířově to určitě nebude jednoduché, stejně tak potom s Rychnovem. Oni budou velkým favoritem, chtějí postoupit, jenže u nás je to pro každého těžké,“ varuje předem protivníky.

A jsme znovu u možného zdramatizování boje o postup do 1. A třídy. Proč jej v Lučici neplánují? „Ztráta na první místo je jenom šest bodů, ale jde o něco jiného. A sice o to, jaký je rozdíl mezi bé a á třídou. Ten je ohromný,“ uvedl na postupové téma Šťastný. „Teď to sice trošku popírá Tis, ale první sezóna nováčků taková někdy bývá. Jak jsem říkal, nás není tolik. Hrajeme to ve třinácti čtrnácti lidech, což je na vyšší soutěž málo. Kdyby se to nějak sešlo, určitě se o postup porveme. Ale není to náš cíl. My jsme rádi, že se držíme v horní polovině tabulky a nemusíme se strachovat o záchranu.“

Přesto tým v zimní pauze nic nepodceňuje. „My jsme prakticky ani neskončili,“ přiznává trenér. „Už v prosinci jsme chodili do tělocvičny, hned začátkem ledna jsme začali běhat. Začátkem března pojedeme na soustředění do Koutů. Odehrajeme dva přáteláky, to nám bude stačit.“