Přípravu už má František Polák v hlavě. Měla by vypadat tak, že jeho svěřenci budou teď momentálně jen trénovat. „Dva tři týdny budeme jen trénovat, pak bych tam chtěl vložit dva přípraváky. Jeden už mám domluvený,“ prozradil Polák, který pak samozřejmě bude vyčkávat, kdy začne nová sezona. „A podle toho bych dal klukům volno. Poté bychom začali s klasickou letní přípravu. Někdy v červenci,“ doplnil.

Momentálně se neví, kdy se soutěže rozjedou. Debatuje se o klasickém startu v srpnu, nebo o posunutí na září. „Myslím, že se začne v září. Práskne se tam nějaká středa, a nemáme s tím nějaký problém. Nejsme ubrečení jako ligoví hráči. Nějak se na to nachystáme, uzpůsobíme tomu přípravu a bude. Akorát to potřebujeme vědět, co nejdřív,“ vysvětluje ledečský kouč.

V Ledči se zatím ani neřeší, ani neřešily, nějaké změny v kádru. „Musíme doufat, že se dají kluci zdravotně do pořádku. Mají na to o dost delší dobu, takže uvidíme, jak to bude,“ naznačil Polák.