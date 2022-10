Derby nemá favorita. Toto pořekadlo se v neděli na hřišti Nové Vsi potvrdilo měrou vrchovatou. Zatímco domácí celek se drží v popředí tabulky, rezerva Nového Města na Moravě se na podzim trápí.

Jenže v neděli bylo všechno jinak. „Zápas nám absolutně nevyšel. V obraně jsme rychlostně vůbec nestíhali, špatně jsme vykrývali střed pole, kazili jsme v přechodové fázi,“ řekl po prohře 2:5 kouč Nové Vsi Petr Nedvěd.

Jeho ovečky sehrály jedinou vydařenou pasáž po vyrovnání na 1:1. „Tam jsme byli trošku v tlaku a jen škoda, že jsme skóre neotočili, zápas mohl vypadat jinak. Po změně stran jsme ovšem totálně vybouchli,“ nebral si servítky.

Především defenziva Nové Vsi připomínala spíše ementál. Po pauze inkasovala čtyřikrát a to ještě gólman Fuksa další šance vychytal. „Vzadu jsme začali spoléhat jeden na druhého. Směrem dozadu to byla od celého mančaftu jedna velká tragédie,“ kroutil hlavou.

Především na levé straně obrany Nové Vsi si hostující Hlaváč, autor dvou branek a dvou asistencí, dělal, co chtěl. „Na levém beku nastoupil poprvé Víťa Peňáz, kterému bych to ale nevyčítal. Na některé věci jsem ho asi měl upozornit. V obraně však byli také zkušení hráči, kteří propadli úplně stejně. Vždyť my jsme dostali všechny góly ze středu hřiště z úrovně malého vápna,“ zlobil se.

Vynucená absence obránce Forchtsama se tak ukázala být větším problémem, než si v Nové Vsi možná hodlali připustit. „Je to vzadu jediný rychlostní typ, chyběl nám. Navíc nebyla možnost si pomoci z lavičky. Jedině hráče na place přehazovat na jiná místa,“ krčil rameny Nedvěd.

Na druhé straně nedělního derby převládaly úplně odlišné pocity. „Navázali jsme na zlepšující se výkony z poslední doby. Konečně jsme, a to zcela zaslouženě, vyhráli i na hřišti soupeře. Zápasu možná jen chyběla o trošku vyšší návštěva,“ komentoval vysokou výhru trenér béčka Vrchoviny Ondřej Poul.

Ten pochválil za výborný výkon i nasazení celý tým, jedno jméno nad ostatní přesto vyzvedl. „Roman Hlaváč podal na pravé straně naší ofenzivy excelentní výkon. Byl snad u všeho podstatného. Nejen, že dva góly sám dal a na další přihrál, ale pro obranu Nové Vsi byl neustálým nebezpečím.,“ ocenil jeho výkon Poul.