S jakými úkoly přichází ke třetímu celku A skupiny 1. A třídy? „V podstatě jsem ani žádný úkol nedostal,“ směje se nový trenér a na veselou notu i dodává: „Vlastně mám udržet mančaft ve stavu, ve kterém jsem ho převzal. A případně ho trošku vylepšit.“

Námluvy s ambiciózním klubem netrvaly dlouho. „Asi týden poté, co skončil předchozí trenér, mi volali z Pohledu,“ popisuje Pabousek první kontakt. „V létě jsem skončil s trénováním v Rakousku. Dal jsem si takovou pauzičku, ale v té době už mi začínalo trénování chybět. Po pár dnech jsme se domluvili, že půjdu do Pohledu trénovat.“

Na podzim tak již mužstvo sledoval v akci. „Tým trochu znám,“ potvrzuje nový kouč a přidává i plány pro jaro: „Cílem bude hrát atraktivní fotbal, přilákat co nejvíce diváků a pokusit se zvítězit v 1. A třídě,“ sympaticky netají Pabousek.

Pohledští fotbalisté na podzim nezvládli pouze tři utkání. První porážku ve Štokách si připomeňte v naší fotogalerii:

Pohledští vloni přišli o postup do krajského přeboru až v posledním kole, také v tomto ročníku patří k absolutní špičce skupiny. Pabousek proto necítí potřebu jakkoliv zasahovat do složení mančaftu. „Kádr je už nějakou dobu pohromadě. V létě přišli kluci z Přibyslavi a Mírovky, tým má kvalitu. Samozřejmě, kdyby se vyskytla nějaké možnost posílení, tak tím neopovrhneme. Ale myslím si, že stávající kádr už vloni dokázal, co umí a posilovat tak není vyloženě nutné,“ tvrdí.

S hráči se nový trenér viděl zatím dvakrát. „Minulou a tuto středu jsme absolvovali dva tréninky ve fitku,“ prozradil Pabousek. „Na hřiště půjdeme až v neděli na umělce v Havlíčkově Brodě.“

Naplánovány mají v Pohledu čtyři přípravné zápasy. S Třemošnicí, Habry, rakouským Litschau a Ledčí nad Sázavou. Důkladná příprava se pro jarní boje o postup hodí.

Bude se podle nového kouče Pohledu o novém účastníkovi krajského přeboru rozhodovat v havlíčkobrodském okrese? „Myslím si, že v podstatě ano,“ přemítá Jiří Pabousek. „Košetice to tam mohou trošku zamíchat v jednotlivých zápasech, do celkového pořadí ale podle mého už nejspíš nepromluví. Spíš si myslím, že by do bojů na špici mohlo ještě zasáhnout brodské béčko.“