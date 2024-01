Po těchto ztrátách se tak bilance Štoků zastavila na zisku pouhých jedenácti bodů. „Závěr podzimu jsme nezvládli. Jinak jsme střídali dobré výkony se špatnými,“ glosoval podzim František Polák.

Důvod je při pohledu na tabulku zcela jasný. A uvědomuje si ho i kouč. „Nadále se nám nedaří směrem dozadu,“ vypálí ihned Polák. „Pořád dostáváme hodně branek (39 za podzim, druhý nejvyšší počet ve skupině – pozn. aut.). Když jsem do Štoků přicházel, bylo mým cílem tomu nějak zamezit. Góly dáváme, ale nesmíme jich tolik dostávat. A to se nám stále nedaří, proto někdy předvádíme doslova divočiny,“ naráží trenér například na výsledky 5:6 s Mírovkou, 4:5 s Rozsochatcem či 3:6 béčkem Havlíčkova Brodu.

Divákům se musí přestřelky líbit, trenérovi už nepoměrně méně. Zvláště když ví, že v týmu dříme daleko vyšší potenciál. Elitním týmům skupiny, Košeticím a Pohledu, například Štoky přichystaly první porážky v ročníku.

Kde jsou příčiny podobných veletočů? Problémy s docházkou hráčů ve Štokách řešit nemusí. „Měli jsme sice nějaké drobné strasti se sestavou, hráče v trestu a podobně, ale to asi není ten pravý důvod,“ vysvětluje Polák. „My prostě děláme hrubé chyby vzadu a dostáváme laciné branky. A to nás častokrát držel gólman. Například ve zmíněném Brodě toho ještě Ondra (Wasserbauer) dost zachránil. Tam jsme působili až naivně. Nám se předtím povedl právě zápas s Košeticemi. Najednou jsme však namistrovaní, a potom přijde tohle. Dokážeme s těmi nejlepšími hrát vyrovnané partie, ale celkově nejsme zatím schopni stabilizovat naše výkony.“

Povedené podzimní utkání Štoků proti Pohledu si připomeňte v naší fotogalerii:

I proto mají fotbalisté Štoků jen o dva body více než poslední Třešť. Mimochodem, na jaře se bude vzájemný duel hrát na Jihlavsku… Děsí trenéra představa jarních záchranářských bojů? „Podle mého o záchranu hrajeme už od nějakého osmého kola, kdy jsme se začali v tabulce propadat,“ netají Polák. „Takže pro jaro je to jasné. Stoprocentně hrajeme o udržení!“

Panice však v klubu nepropadají. Ani nějakým přestupovým harakiri. „Nebudeme do týmu sahat,“ prozradil kouč. „Chceme hrát i na jaře s místníma klukama. Přes zimu budeme mít víc na času na přípravu. Dostanou jiné úkoly na hřišti, prohodíme některé posty… Máme mladý tým, některé zápasy jsme hráli třeba se čtyřmi dorostenci v základu. Ti hoši se to teprve učí a sbírají zkušenosti mezi dospělými. Také úroveň 1. A třídy je pro ně skok. Věřím, že na jaře už z toho nebudou tolik vyjukaní a přestanou dělat chyby. To je ta celá věda.“