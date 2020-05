Konečně se sejdou všichni. Fotbalisté Přibyslavi se už schází od minulého týdne, kdy bylo povoleno se scházet na trénincích jen v menších skupinkách. „Už se teď budeme scházet normálně, počítám tak dvakrát v týdnu,“ potvrdil hrající trenér Miloš Krčál.

Přibyslav už trénuje, ale zřejmě přijde o Novotného. | Foto: Ilustrační foto: Deník / Jaroslav Loskot

Ten má v plánu, že by se svými svěřenci a zároveň spoluhráči scházel zhruba do konce června. „Asi tak nějak plus mínus. Rád bych domluvil i nějaký přátelák, každý bude chtít hrát, když jsme teď stáli. Já doufám, že kluci budou naběhaný, že každý něco dělal,“ přeje si Krčál, který samozřejmě délku přípravy přizpůsobí tomu, kdy začne nový ročník. „Uvidíme, jak se to nakonec rozhodne a kdy se bude startovat,“ souhlasil.