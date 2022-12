Pětačtyřicet branek za čtrnáct kol, to je výborná vizitka. „V našich zápasech padala spousta branek. Hráli jsme na vítězství a ne na bod, za což jsme někdy byli odměněni a někdy potrestáni,“ přiznal v hodnocení pro klubový web Budějovic jejich hrající kouč Tomáš Kyzlink.

Jeho celek vlétl do soutěže doslova jako uragán. První čtyři kola slavil jen samá vítězství. „Do soutěže jsme výborně vstoupili a máme díky tomu o něco více bodů, než jsme před sezonou doufali,“ pochvaloval si.

V dalších dvou třetinách podzimu už nováček I. B třídy tak suverénní nebyl. „Mrzet nás může ztráta v Přibyslavicích, kde jsme vedli o tři branky a nakonec byli rádi za bod. Samozřejmě také prohra ve Stonařově, kde jsme zápas bohužel totálně zpackali. Na druhou stranu ale musíme uznat, že někdy jsme body urvali v závěru a štěstí si tedy vybrali jindy,“ sympaticky přiznal Kyzlink.

Zisk sedmadvaceti bodů znamená pro Moravské Budějovice druhé místo v tabulce, které by znamenalo postup. Na vedoucí Radešínskou Svratku ztrácí jediný bodík, před další trojicí týmu pak mají čtyřbodový náskok.

Že by se tradiční fotbalová bašta vydala na cestu návratu mezi krajskou elitu, kde před pár lety stabilně působila? „Za dva roky kluci ušli pořádný kus cesty a postavení v tabulce odpovídá jejich touze dokázat, že se v Budějovicích opět může hrát hezký a atraktivní fotbal,“ sdělil jejich hrající trenér.

Hned na úvod jara dojde na souboj dvou nejlepších celků soutěže. „Na co budeme na jaře stačit, to se hned ukáže v Radešínské Svratce. Nyní si ale dáváme od fotbalu pauzu až do půlky února,“ prozradil Kyzlink.

A ještě dodal zajímavou větu. „Nevím jak dlouho bude systém bez trenéra fungovat, ale myslím, že za ten rok a půl jsme ostudu neudělali…“