Za tento výkon by se nemusela stydět ani většina házenkářů. Sedm branek v utkání ale o…

A ihned vyjmenoval, komu je jeho ovečky přenechaly: „Prohry v Okříškách i Bystřici, to byly zápasy, které jsme měli vyhrát, ale nedali jsme naše šance. Teď v neděli jsme v Ledči také měli na více než jen na remízu.“

Nerozhodný výsledek 1:1 v Ledči přitom přišel po předchozích dvou prohrách s Bystřicí a doma proti Sapeli Polná. „Na rozdíl od nás soupeři vytěží z minima maximum. Třeba Sapeli nás nechalo hrát, ale více příležitostí, než dali gólů, snad neměli. V Ledči pro změnu domácí dají gól ze střely z větší vzdálenosti, která odrazem od jiného hráče úplně změní směr,“ kroutil hlavou.

Podobně šťastné trefy se poslední týdny Chotěboři vyhýbají. „Takový gól my nedáme. Ba naopak, když máme loženku, z malého vápna překopneme branku,“ stýskal si Jakeš.

Hra v poslední třetině hřiště je nyní největším problémem jeho celku. „Méně střílíme, naopak více vymýšlíme, takže je to celé překombinované. Chtělo by to naši hru zjednodušit,“ uvědomoval si.

Svoji roli sehrává nezralost jinak fotbalově vyspělého mančaftu. „Kluci jsou mladí, tím pádem na ně nepříznivé výsledky více doléhají. Ale nijak se z toho nehroutíme, víme, že tým máme kvalitní,“ přesvědčoval.

„Když budeme pracovat dál, vrátí se nám to. Všechno je to jen o hlavách kluků,“ doplnil lodivod Chotěboře.

Po loňské výborné sezoně, kdy hrál tento tým až do posledního kola o postup do divize, jsou na něj navíc soupeři mnohem připravenější. „Těžko srovnávat, ale přijde mi, že se nám opravdu loni hrálo snáz. Po loňských výsledcích z nás mají další mančafty větší respekt, hrají více odzadu, nikdo nás nepodcení. Také už ví, jak hrajeme,“ dodal Jakeš.