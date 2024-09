Je to vidět především v ofenzivní části. V uplynulých dvou sezonách velice produktivní mužstvo vstřelilo za pět kol tohoto ročníku pouze šest branek. „Leží teď na nás určitá deka. Mívali jsme daleko sebevědomější vstupy do zápasů, ve vápně soupeřů se tolik nedostáváme do prostorů jako předtím. Na naší psychice se ty nevydařené zápas podepsaly,“ všiml si trenér Chotěboře Martin Jakeš.

Aby ne, když jeho mančaft po úvodní vydřené výhře nad nováčkem z Pohledu v dalších třech duelech získal pouze dva body. „Přitom třeba při prohře ve Žďáře jsme v první půli podali náš letošní nejlepší výkon. Naopak teď v sobotu jsme se k vítězství nad béčkem Vrchoviny spíše protrápili,“ komentoval výhru 2:1.

Na první Pelhřimov tak ztrácí celek, který loni až do závěru sezony bojoval s Fotbalovou školou Třebíč o postup do 4. ligy, už sedm bodů. „Není to od nás na žádné juchání. Ta pohoda teď v kabině není, jsme ovlivnění tím, jak málo se dostáváme do zakončení. Chybí tam ta radost, chuť a jiskra, pořád se jakoby na něco čeká,“ konstatoval.

Inkasovaný gól proti rezervě Vrchoviny toho byl typickým příkladem. „Padl úplně z ničeho. Výkop gólmana soupeře na jediného útočníka, na nějž jsou vzadu tři naši hráči, úplně nevinná situace. Jenže náš brankář neuvěřitelně minul balon a hráč hostů pohodlně skóroval do prázdné branky,“ kroutil hlavou Jakeš.

Naštěstí jeho svěřenci tentokrát dokázali zareagovat a ve zbývajících sedmi minutách prvního dějství, které v sobotu od inkasované branky zbývaly, dokázali skóre otočit. „To bylo klíčové, jinak nevím, jak by to dopadlo. O pauze jsme se snažili sestavu střídáním oživit, ale naše hra přesto uvadala. Při troše štěstí mohli hosté vyrovnat,“ upozornil.

Přitom snaha a nasazení se hráčům Chotěboře nedaly vytknout. „Je to strašně provázané a hlavami těch kluků. Chcete za každou cenu vyhrát, jenže v individuálních činnostech a souhře to neklape. Najednou se tak hledají složitější řešení, nepodaří se nějaké nahrávky a začnete se trápit,“ krčil rameny.

Absencí musí zkušený kormidelník stále počítat dost a dost. „Je to stále stejná písnička. Zraněný je šikovný Dymák, můj syn, stejně tak i Voborník. Postupně se do toho dostává Bouma, který si ale odpykává karetní trest. Do toho Dvořák, jako každý rok na podzim, laboruje s hokejem. To jsou velké zásahy do sestavy, která má k ideálu stále daleko, hledáme se,“ neskrýval.

V tabulce je tak Chotěboř až šestá. Překvapilo něco v úvodní třetině podzimu jejího kouče? „Ani ne. Předpokládal jsem, že Pelhřimov bude jasným favoritem, což potvrzuje. Kvality opět prokazují také celky Kamenice a Sapeli. Zajímavé je postavení Bystřice, více jsem čekal od Staré Říše. Co jsem ale slyšel, tak kvalitou hry jejich umístění neodpovídá. Možná se jim stalo to samé, co nám,“ spekuloval Jakeš.