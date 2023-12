Zisk čtyřiadvaceti bodů znamená pro klub z desetitisícového města třetí příčku podzimní tabulky krajského přeboru. „Pořád mě hodně mrzí prohra v Bystřici, tam jsme měli vyhrát. Stejně tak jsme „nakopli“ i Okříšky, tyhle body mi chybí,“ prozradil Jakeš.

Druhým dechem ale ihned dodal. „Je ale pravdou, že ve dvou případech jsme pro změnu měli štěstí, což k fotbalu patří. Přesto mít o tři bodíky více, byli bychom první,“ zdůraznil.

Nesvazovala stále ještě poměrně mladý kádr předsezonní role favorita? „Ta bývá ošidná, ale byl jsem za tuto zkušenost rád. Když ji hráči dostanou v raném věku, neskutečně jim to dá do budoucna. Pro jejich rozvoj i psychiku je dobře, když si tímto projdou. A to i za rizika, že to letos nemusí zvládnout,“ komentoval lodivod Chotěboře.

PODZIM V PŘEBORU: FŠ Třebíč předvedla střelecké dostihy, post lídra jí ale unikl

Jeho ovečky inkasovaly za třináct kol jen patnáct branek, což z nich činilo, společně se Sapeli Polná, nejlepší obranu soutěže. „S tím, jak jsme bránili, jsem byl spokojený. Potvrdilo se to v posledním utkání na půdě FŠ Třebíč, kde jsme udrželi čisté konto,“ připomněl.

Těžší to měl celek z Havlíčkobrodska v ofenzivě. Přece jen už soupeři znají jeho kvality. „Ta mužstva cítí, že jsme v některých činnostech silní a snaží se nás eliminovat taktickými záměry. Pro naše hráče pak bývá obtížnější se prosadit,“ všiml si.

Přesto mohla být Chotěboř produktivnější. „Už delší dobu vnímám, že nejsme tolik efektivní, jak by bylo potřeba. Šancí jsme si vytvářeli dostatek, ale řadu i těch nejvyloženějších jsme kolikrát zahazovali, což nás stálo několik bodů. Snažíme se na to zaměřovat v trénincích,“ potvrdil Jakeš.

PODZIM V PŘEBORU: Úspěšná přestavba. Fotbalistům Okříšek šly hlavně zápasy venku

Největší síla Chotěboře nyní spočívá v kolektivním pojetí. „Máme v kádru individuality, to určitě. Jsou to zajímaví kluci, kteří mají svoji hodnotu. Na druhou stranu bych byl rád, kdyby byla Chotěboř vnímaná tak, že jsme silní právě v kolektivním pojetí,“ přisvědčil.

Klasického lídra tak v mančaftu nemají. „To je pravda, zdobí nás především kolektiv, proto bych nechtěl nikoho vytahovat. Máme teď v kabině hezkou směs. Dva tři starší hráči, kteří už mají něco odkopáno, tomu dají řád. Ti mladí pak živelnost a nespoutanost, to je krásná směsice,“ usmíval se.

Letošní ročník elitní krajské soutěže se zdá trenérovi třetího celku tabulky lepší než vloni. „Přijde mi, že se přebor zkvalitnil. Nováčci mají sílu, hodně se zvedly Rapotice. Z divize sestoupivší Bystřice sice omlazuje tým, ale kvalitu má také značnou. Kromě Okříšek jsem rovněž trefil všechny favority. Proto když srovnávám loňskou a letošní sezonu, hodnotím tento ročník jako o něco těžší a náročnější,“ zhodnotil Martin Jakeš.