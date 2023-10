O svém vítězství nad nováčkem elitní krajské soutěže rozhodl celek z Havlíčkobrodska až po změně stran. „První půle se mi nelíbila. Hra byla rozháraná, neucelená, jen od vápna k vápnu. Navíc jsme přežili velkou šanci hostů, kterou zlikvidoval gólman Mašek,“ popisoval kouč Chotěboře Martin Jakeš.

Po změně stran už to byla jiná káva. „O půli jsme na hřiště poslali Jandu, který ve středu pole umí podržet balon. Více jsme také chtěli využít našich rychlých hráčů na obou krajích. To se začalo dařit,“ těšilo jej.

Domácímu celku navíc pomohl kapitán Pacova Kostroun, který se v 59. minutě nechal za oplácení hloupě vyloučit. „Byl to jeho zkrat. Co jsem slyšel, tak po utkání sám uznal, že to od něj byla chyba,“ nastínil trenér Chotěboře.

Deset minut poté střídající Janda poslal domácí do vedení, čtyři minuty před koncem přidal pojistku taktéž střídající Hanousek. „Vzadu jsme hráli jen na tři obránce a snažili se podpořit útok, abychom roztrhali defenzivní blok Pacova,“ liboval si.

Nevydařenou střední pasáž podzimu tak v Chotěboři hodili za hlavu. Z posledních tří duelů vytěžil jeden z favoritů soutěže sedm bodů. „Pomyslně ano. Dva týdny stará výhra nad Kamenicí byla po velmi dobrém výkonu, ten zápas se nám povedl. Bod z Rapotic jsem bral, tam jsme nebyli lepší,“ přemítal.

V sobotu pomohl návrat zkušeného Somerauera do sestavy. „Byla to vzpruha, ale i tak od nás první půle nebyla dobrá,“ řekl Jakeš.