Ten dal svým svěřencům pro minulý víkend volno. „Generálku tradičně vynecháváme. Chceme se vyhnout případným zraněním, ale také dát klukům vydechnout před náročnou druhou polovinou sezony,“ vysvětlil Jakeš.

Jako pomyslnou generálku bral souboj s divizním Hlinskem tři týdny zpět. „Tam jsem od začátku postavil to nejsilnější, co máme k dispozici. A byl jsem fakt spokojený, po necelé hodině hry jsme vedli 4:0. Poté jsem prostřídal sedm hráčů, čehož Hlinsko využilo a dvěma góly výsledek zkorigovalo. To ale nic nemění na tom, že jsme zahráli opravdu výborně,“ pochvaloval si.

Týden nato čekal na mančaft z Havlíčkobrodska protivník z odlišného ranku. Luka nad Jihlavou působí v I. A třídě. „Chtěl jsem v tomto utkání, pro nás posledním přípravným, vyzkoušet jiný herní styl. To znamenalo úplně jiné rozestavení, než na jaké jsou kluci zvyklí,“ prozradil.

Důvod? „Cílem bylo to, abychom mohli, lépe řečeno byli schopní v zápasech, které nás čekají, reagovat na jejich určitý vývoj. Navíc se jednalo o rozestavení, které by mělo do budoucna fungovat,“ předestřel trenér Chotěboře.

Jak už to tak bývá, premiéra nebyla úplně optimální, což naznačil již konečný výsledek 3:3. „Zahodili jsme snad sedm tutovek, naopak Lukám jsme góly vlastními chybami darovali. Z toho utkání bych ale žádnou vědu nedělal, nebyla to pro nás generálka, ale zkouška něčeho nového. Navíc jsme opět sestavu točili,“ zdůraznil.

Větší vrásky na čele dělají Jakešovi personální lapálie, které na prahu jarní části řeší. „Čtrnáct dní zpět vše vypadalo slušně, nyní se objevily komplikace. Jeden z hráčů základní sestavy odletěl do USA a na první duel určitě nebude. Proti Lukám si další poranil koleno, zřejmě natažené vazy, a zhruba dva týdny nebude k dispozici. Aby toho nebylo málo, tak ještě jeden chlapec musel pracovně do jihoamerického Peru, takže ani on nebude na úvodní zápas,“ vyjmenoval.

A to ještě museli v Chotěboři řešit komplikaci na postu gólmana. „Mašek odešel do Hlinska, proto jsme si stáhli Tomáše Dobrovolného z Rozsochatce, kam jsme ho pustili na podzim. Jsou to komplikace, které teď nastaly, ale máme široký kádr, takže bychom si s tím měli poradit,“ podotkl.

Odvetné jarní boje odstartují fotbalisté Chotěboře domácím nedělním odpoledním střetem s rezervou divizní Vrchoviny. Nabízí se paralela s prvním podzimním kolem, kdy ale s remízou 1:1 proti Žďáru B spokojenost příliš nepanovala. „Ten zápas je rozhodně varováním. Pamatujeme si, jak to od nás bylo v srpnu křečovité. Hrozně moc jsme tehdy chtěli, ale náš výkon nebyl optimální, to je prostě fakt,“ připomněl Jakeš.