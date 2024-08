Je to dost, nebo málo? „Remízu v Šebkovicích beru spíše jako ztrátu. Mít k dispozici nejsilnější možnou sestavu, asi by to vypadalo jinak, i když to jsou vždycky jen spekulace,“ pousmál se Jakeš.

Tomu herní plán na půdě nováčka v neděli nenarušily jen četné absence. „Do druhé půle jsem sestavu posílil o dalšího kreativního hráče. Jenže pak dostal naloženo jeden ze stoperů, musel střídat a my museli sáhnout do rozestavení. Aby toho nebylo málo, tak za další chvíli musel ze hřiště i druhý stoper, v závěru červená karta, těch zásahů bylo až příliš,“ komentoval.

Za normálních okolností by sestava jednoho ze spolufavoritů elitní krajské soutěže vypadala jinak. „Postrádal jsem pět lidí ze základu. Je proto super, že jsme schopní hrát i s mladými kluky, kteří jsou na pomezí základní sestavy. To je takový bonus, že tam můžeme mladé dát a hra má nějaký smysl,“ ocenil lodivod Chotěboře.

Naopak jej mrzela slabší koncovka. „Byli jsme jaloví ve střelbě, musíme být více odvážní v koncovce. Ta střela tam musí být, ne že budeme vyčkávat a bát se zakončit,“ zdůraznil.

Z týmu nováčka 5. ligy jej zaujaly některé individuality. „Musím říci, že Šebkovice mají některé šikovné hráče. Takoví čtyři mě svojí individuální kvalitou docela zaujali. Jako tým toho ale domácí příliš neukázali, vsadili na hluboký blok,“ všiml si Jakeš.

V obou zápasech nového ročníku dohrávala Chotěboř jen v deseti. Měly obě červené karty společného jmenovatele? „S vyloučením Boumy bych dost polemizoval. První žlutá byla jasná, ale ta druhá se mi příliš nezdála. Vyloučení Fiedlera proti Pohledu za hraní rukou na brankové čáře pro nás bylo trojitým trestem. Tím prvním bylo jeho vyloučení, druhým penalta a třetím jednozápasový trest, který dostal,“ vypočítal.

Po úvodních dvou kolech elitní krajské soutěže je v tabulce jediný stoprocentní tým, Pelhřimov, ale také jen jedno mužstvo, které ještě nebodovalo, rezerva Nového Města. Svědčí to o velké vyrovnanosti? „Budu se opakovat, ale tahle soutěž je nesmírně vyrovnaná. Navíc nyní do toho vstupuje spousta okolností. Velké teplo, kvalita jednotlivých hřišť, dovolené, zranění… Až na přelomu srpna a září si vše sedne a teprve pak se uvidí, jak bude tabulka vypadat. Zatím se to ale jeví tak, že bude opět velká vyrovnanost,“ přemítal Jakeš.