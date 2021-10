Střet jedenáctého s předposledním celkem tabulky. I to celkem jednoznačně vypovídalo o tom, jak letošní podzim (ne)vychází oběma aktérům derby, které se odehrávalo ve výborné kulise před necelými třemi stovkami diváků.

Úvodních pětačtyřicet minut vyznělo lépe pro fotbalisty Okříšek, které se ujali vedení. „První půle z naší strany nevyzněla špatně. Třebíč jsme několikrát přitlačili k jejich brance a dostávali jsme se do šancí. Bohužel je řešíme příliš zbrkle, proměnili jsme tak pouze jedinou,“ postýskl si kouč Okříšek Vladimír Hekerle.

S jeho slovy souhlasila také druhá strana. „Byli jsme pod tlakem a pokud by domácí byli produktivnější, možná by už po přestávce nebylo o co hrát,“ neskrýval hrající asistent trenéra HFK Třebíč Radek Durda.

Jeho tým přitom kvůli karetnímu trestu postrádal brankářskou jedničku Dubu. Teprve šestnáctiletý Matěj Beneš jej ovšem zastoupil na jedničku. „Beny podal výborný výkon, musím ho pochválit. Těžký úkol zvládl výborně, několikrát nás výrazně podržel,“ chválil mladého brankáře.

Po změně stran se pak role otočily. Třebíč poměrně rychle vyrovnala a najednou měla navrch. „Druhý poločas jsme vůbec nezvládli. O body a záchranu soutěže se má bojovat úplně jinak,“ láteřil Hekerle.

A pokračoval. „Někteří hráči by si měli zamést před vlastním prahem. Zároveň by si měli odpovědět na to, proč souboje vůbec nepodstupují, nebo se jich jen zúčastní. Na tréninku to totiž vypadá úplně jinak.“

Hosté měli navrch v důrazu i nasazení, bylo tak jen otázkou času, kdy vstřelí vítěznou branku. „O poločasové přestávce jsme se povzbudili a ve druhé půli Okříšky v nasazení jednoznačně předčili. Navíc jsme byli také dostatečně efektivní. Maleta měl tři šance a dal z nich dva góly,“ chválil Durda dalšího ze strůjců sobotního úspěchu Horáckého fotbalového klubu.

Po prohře 1:2 klesly Okříšky v tabulce na dvanácté místo. Na předposlední Chotěboř mají pouze bod náskoku. „Jsem zklamaný, protože jsem věřil, že tento zápas zvládneme. Našimi chybami ve středu pole jsme hostům obě branky doslova nabídli,“ dodal Hekerle.

Třebíč si ziskem tří bodů o dvě příčky polepšila. „Všichni jsme si pořádně oddechli. Vedle samotného zisku tří bodů jsme si také ověřili, že jsme schopní zápas i v obraně odehrát velice slušně,“ usmíval se Durda.