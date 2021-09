Díky předehrávce prvního jarního kola čeká všechny účastníky krajských fotbalových soutěží na Vysočině na podzim čtrnáct utkání. Nyní jsou tak přesně v polovině této porce. To je ideální příležitost k malému ohlédnutí a zhodnocení toho, co sedm kol ukázalo.

V 1. A třídě – skupině A to vypadá, že se ji fotbalisté Kamenice nad Lipou rozhodli vyhrát stylem start – cíl. Za sedm kol totiž ještě neztratili ani bod. „Předchozí dva roky po sobě nám možný postup zkazil covid, o to větší snahu letos máme. Všichni makáme na sto procent, abychom nic nepodcenili,“ neskrýval nejlepší kanonýr soutěže v dresu Kamenice Martin Dvořák.

Právě jeho střelecká galapředstavení jsou příčinou skvělých výsledků celku z Pelhřimovska. Podle jeho slov ovšem těžší prověrky ještě přijdou. „Nechci nikterak podceňovat naše dosavadní protivníky, ale určitě to nebyly mančafty, s kterými se budeme prát o postup,“ připomněl.

A které celky tedy budou největšími protivníky v boji o postup? „Rozhodně Světlá nad Sázavou a béčko Havlíčkova Brodu. Když jsme ve Světlé v červnu hráli krajský pohár, nikterak se tím netajili. Co jsem pak slyšel, tak v Brodě by rezervu rádi posunuli do přeboru,“ dodal Dvořák.

Oba zmíněné celky jsou na druhém a třetím místě s šestibodovým odstupem za Kamenicí nad Lipou. Jelikož ta zřejmě moc bodů ztrácet nebude, hodně napoví vzájemné zápasy této trojice.

Na opačném pólu tabulky to vypadá na záchranářské boje pro čtveřici Třešť, Štoky, Nový Rychnov a především poslední Černíč. Ta jako jediná v soutěži letos ještě nevyhrála.

Ve východní skupině 1. A třídy je situace na čele tabulky vyrovnanější. Shodně s šestnácti body na kontě jí vévodí fotbalisté Jemnicka a Dukovan, o další bod zpět jsou probuzené Rapotice.

Jemnicku po loňském trápení hodně pomohl jarní návrat střelecké jistoty jménem František Kříž. „Nebudeme si nic nalhávat, je to střelec od pánaboha, to je pořád vidět. Současně s tím nás nedoprovází tak velká marodka jako před rokem. Ale ani loni jsme nehráli zle, jenže tomu chybělo zúročení v koncovce,“ popisoval kouč Jemnicka Zbyněk Kincl.

Ten zatím o postupových ambicích nechtěl příliš hovořit. „To je hodně předčasné. Nepopírám, že bych si přál soutěž vyhrát, ale poté už by to byla otázka na vedení klubu, ale také samotné hráče, není to jen o mně. Zatím se tím nezabýváme, je to relativně daleko,“ dodal.

To, že loňské výsledky rozhodně nebyly náhodné, potvrzují fotbalisté Měřína, v lepším střed tabulky se po dobrovolném konci v krajském přeboru pohybují Šebkovice. Solidně si vede také Moravec, který po nedokončené minulé sezoně uvažoval o odchodu do okresní soutěže.

Podobně jako horní polovina, také spodek tabulky je velice vyrovnaný. Nejhůře jsou na tom tři pětibodové mančafty, Kouty, rezerva Žďáru a Radešínská Svratka.

Posledně jmenovaný klub v létě výrazně omladil kádr a zkraje sezony se zdálo, že to nese své ovoce. Z posledních tří utkání však Radešínka vytěžila pouze bod. „Musíme se vrátit k poctivým výkonům. Jinak nemáme šanci a jen těžko budeme sbírat body,“ zdůraznil pro klubový web po vysoké prohře 1:5 v Budišově trenér Svratky Martin Mužátko.