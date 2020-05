Stejně jako většina týmů 1.B třídy začaly po uvolnění s tréninkem také Kožlí a Havlíčkova Borová. Ovšem příprava hráčů těchto celků je zatím povinně nepovinná.

Fotbalisté Havlíčkovy Borové se schází v počtu nepočtu. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

TJ SOKOL H. BOROVÁ

Fotbalisté Havlíčkovy Borové se schází dvakrát až třikrát týdně. „Zatím se scházíme v takovém počtu nepočtu. U nás je to vždycky povinně nepovinný, ale kluci z áčka by chodit měli,“ naznačil trenér Roman Brukner, který zatím ještě přesně nemá přípravu naplánovanou. „Ještě jsem se s klukama nedomlouvali, uvidíme, jak bude vypadat, jak se jim bude chtít,“ potvrdil. Jasné už ale zatím je, že hráči Borové změří v přípravném zápase síly s Bohdalovem, a to příští sobotu na soupeřově hřišti.