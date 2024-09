Pro kouče celku z Havlíčkobrodska kvalitní výkony mužstva překvapením nejsou. „Nám se povedlo už jaro, kdy jsme za třináct kol ztratili snad jen šest bodů. Do nové sezony jsme proto šli s očekáváním, že by se nám takhle mohlo dařit i dál,“ usmíval se kormidelník Leštiny David Hospodka.

Klíčem k úspěchům bylo doplnění kádru. „Během posledního půlroku jsme přivedli čtyři nové hráče, protože jsme předtím měli dost zraněných. Najednou tak máme kam sáhnout, protože místo jedenácti teď máme k dispozici patnáctku hráčů. Můžeme si pomoci lavičkou, v tom je naše největší síla,“ pochvaloval si.

Nad postupem ovšem v Leštině nepřemýšlí. „Postupové cíle nemáme, chceme se v tabulce pohybovat co nejvýše. Předtím jsme šestou ligu deset let v řadě hráli, takže to není taková motivace. Náš kádr nemáme příliš jak doplnit, ale samozřejmě, pokud by kluci o patro výš chtěli, nebránili bychom jim. Ale na to je ještě příliš brzy,“ přemítal.

A koho považuje lodivod lídra za největšího aspiranta postupu? „Soutěž se příliš nezměnila, za mě je největším kandidátem Třešť. Loni spadli ze šestí ligy, mají v kádru mladé kluky, zázemím i mládeží tam je velký potenciál. Zatím také prohráli pouze s námi. Na druhém postupovém místě se bude situace odvíjet od toho, kdo jak moc chce či nechce o patro výš,“ zdůraznil Hospodka.

Druhé Jamné se třetím Herálcem ztrácí na lídra jeden bod, zmíněná Třešť pak má ztrátu tří bodů. Všechny tři rezervní mančafty v soutěži zatím zaujímají postavení v klidném středu tabulky.

Nesmírně vyrovnaná je situace na spodku tabulky. Poslední jsou s jedinou výhrou na kontě Štoky. Nad nimi jsou jen s o jediný bodík vyšším ziskem srovnaní mužstva Havlíčkovy Borové, Habrů a Nového Rychnova. Ten přitom minulý ročník ovládl, ale postup o patro výš v červnu odmítl.