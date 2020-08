Jak jste byl spokojen s letní přípravou svého mužstva?

Mohu s klidným svědomím říci, že k ní hráči přistoupili dobře. Musím to zaklepat, ale neměli jsme prakticky žádné absence a vyhýbala se nám také zranění.

Na poslední chvíli se vám podařilo kádr doplnit o zajímavá jména?

Šli jsem do přípravy s vědomím toho, že budeme muset mužstvo doplnit, což se podařilo. Skončil útočník Dočekal, proto jsme museli někoho získat do útoku. To samé platilo o středu zálohy k Lukášovi Michalovi.

Proč přišlo posílení až těsně před začátkem sezony?

Poměrně dlouho jsme čekali, jak se dá dohromady kádr v Blansku, odkud jsme měli příslib, že by k nám mohl někdo dorazit. Pak se ještě naskytla možnost získat Filipa Holmana ze Zbrojovky, proto jsme po něm rádi sáhli.

Široký kádr se bude hodit, čeká vás náročný podzim…

To je pravda, protože s předehrávkou prvního jarního kola nás na podzim v MSFL čeká osmnáct utkání, k tomu přičtěte ještě dva pohárové zápasy. To je velké penzum, mohou přijít zranění. Je potřeba mít široký kádr, i kvůli konkurenci. Kluci, kteří přišli, jsou hráči pro základní sestavy. Máme tu sice osvědčenou kostru, ale noví hráči najdou své uplatnění.

Opět jste dal šanci některým mladým odchovancům. Jak se v přípravě ukázali?

Máme to už vyzkoušené z minulosti. Takto dříve začínal třeba Petr Duda, ještě v dorostu pak začal třetí ligu hrát Pepík Švanda a předtím i gólman Šmída. Osvědčuje se to, je to tudíž správná cesta nyní i pro Tomáše Švandu a Vojtu Veselého.

Dostanou šanci i v ostrých mistrovských zápasech?

Na podzim ještě samozřejmě nezačnou hrát stabilně, ale budou starty sbírat po minutách. V letní přípravě mě však oba dva svými výkony potěšili, naplnili očekávání. Mají správný přístup, doufám, že jim to vydrží.

Zdá se, že mužstvo má svoji tvář i sílu, což se v přípravě prokázalo třeba výhrou nad ambiciózním Blanskem?

Je znát, že mužstvo skládáme citlivě. Když z něj někdo odchází, snažíme se za něj okamžitě získat náhradu. Jinak do něj ale příliš nezasahujeme. Každý má v kabině svoji roli, kluci spolu vychází i lidsky. K této „vztahové“ věci přihlížíme i v případech možného příchodu nových hráčů.

S jakými ambicemi a cíli jdete do třetí sezony v MSFL?

Po půlroční pauze je vše méně čitelné, soutěž bude dlouhá, náročná a také vyrovnaná. Asi ještě více než vloni. Budeme chtít navázat na výkony i výsledky z minulé nedohrané sezony, kdy jsme dobře zvládli podzim a začali výborně i jaro. Uzavírali jsme tehdy první polovinu tabulky, což by byl cíl i pro letošek. Rozhodně se nechceme mlátit někde dole. Vyhrávat chceme zejména v domácím prostředí.

Bouřliví fanoušci by asi opět měli být vaším dvanáctým hráčem, že?

Náš stadion je uzavřenější, pro soupeře určitě nepříjemný. S podporou fanoušků v zádech se pak nechá hodně vytěžit. Chceme diváky potěšit, aby měli z našich výkonů i výsledků radost.

Zůstanete i pro letošek u sobotních termínů domácích zápasů?

Ano, doma budeme hrávat v sobotu. Jen proti juniorce Slovácka ve třetím kole jsme chtěli hrát už v pátek, protože ve středu máme zápas v českém poháru. Pro mě nepochopitelně nám ale Slovácko nevyšlo vstříc. Na začátku listopadu budeme hrát jednou v neděli, to však proto, protože nás předtím čeká vložené středeční kolo MSFL.